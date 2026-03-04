مسلسل توابع الحلقة الأخيرة.. محمد علاء يكشف حقيقة هاني عادل لريهام حجاج

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل توابع كشف حقيقة أشرف أمام شهيرة، بعد أن بحث طارق خلفه ليكتشف أن الشركات التي تسانده جميعها شركات غسيل أموال، وأنه استكمال لرحلة هاني العسال.

وتتذكر شهيرة في الوقت ذاته موقف طارق من قبل عندما روت له ما فعله بها هاني العسال، فتربط الحادثين ببعضهم.

جاء هذا بعد أن حذرتها مرارًا إخلاص ولكن لم تسمع وكانت ترى أن أشرف الشخص الوحيد الذي يساندها.

في سياق آخر، قد عرضت الحلقة ال14 من مسلسل توابع، بطولة النجمة ريهام حجاج، على منصة واتش إت، وقدمت الحلقة دعما للمرأة فى مواجهة العنف الأسرى، من خلال التنويه عن الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة المجلس القومى للمرأة 15115، باعتبارها واحدة من أهم القضايا المجتمعية، حيث سلطت الحلقة الضوء على واحدة من أهم القضايا المجتمعية، وهى العنف ضد المرأة والاغتصاب التي مرت به شخصية شهيرة “ريهام حجاج”.

كما يناقش مسلسل توابع العديد من القضايا منعا ظاهرة التحرش ومرض ضمور العضلات .. مما جعله أحد أهم المسلسلات في رمضان الحالي.

أبطال مسلسل توابع

ويشارك في بطولة مسلسل توابع بجانب ريهام حجاج: أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، هاني عادل، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.