مستثمرو العاشر: وزارة الصناعة تلعب دورا مهما في تهيئة المناخ الاستثماري

قال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان إن وزارة الصناعة لها دورا مهما في تهيئة المناخ أمام المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع جمعية مستثمري العاشر من رمضان مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لمناقشة أهم التحديات التي تواجه عملية الاستثمار داخل المدينة والتي تمثلت في ندرة الأراضي الصناعية، المقنن المائي وأزمة تهريب الملابس الجاهزة.

وأكد الدكتور سمير عارف، أن وزارة الصناعة بهيئاتها المختلفة تعمل علي دعم الصناع في كافة المدن الصناعية، مشيرا إلي الدور الهام التي لعبته هيئة التنمية الصناعية في حل بعض المشاكل التي تواجه المستثمرين.

واشار رئيس جمعية مستثمرى العاشر، إلي أن هناك العديد من التحديات نعمل علي عرضها ومناقشتها مع الحكومة منها إجراءات تغيير النشاط و تأجير المصانع وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي وكذلك ارتفاع الضرائب وعدم وجود عدالة ضريبية ،بالإضافة إلى مساندة أصحاب المصانع على التصدير للخارج.

إنشاء وحدة إلكترونية بهدف دعم المُصنع

ومن جانبه أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن المرحلة المقبلة ستشهد نهجا جديدا يعتمد على عقد اجتماعات دورية و جولات تفقدية للمصانع في مختلف المناطق الصناعية وذلك لرصد التحديات على الطبيعة، والاستماع للمصنعين من داخل مواقع الإنتاج، لضمان صياغة قرارات واقعية سريعة تلبي احتياجات الصناعة وتساهم في دفع عجلة الاستثمار.

وتابع" الوزارة بصدد إنشاء وحدة إلكترونية بهدف دعم المصنع، وسنعتمد في قياس مدى كفاءتها بناءً على عدد الأيام المستغرقة لحل الإشكالات أو التحديات التي تواجه المُنْتجين، فيما يخص المرافق أو البنية التحتية، بما يرفع من الطاقة الإنتاجية مشيرا إلي أنه سيتم بالتعاون مع الوزرات والهيئات المختصة لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين أو المنتجين الجادين فقط، وفي حالات التعثر فريق العمل على استعداد تام لاستقبال أي شكوى والعمل على حلها فورًا".

وحضر الاجتماع المهندسة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، المهندس حمدي عتمان نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محي حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة و الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة بالاضافة الى عدد كبير من مستثمري المدينة ومسؤولي وزارة الصناعة.



