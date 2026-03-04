محافظ الغربية: النقابات المهنية عمود أساسي لدعم مسيرة التنمية وخدمة المواطن

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفودًا من النقابة العامة للأطباء ونقابة اتحاد عمال مصر، التي قدمت التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه، معربة عن تمنياتها له بالتوفيق في قيادة المحافظة خلال المرحلة المقبلة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية النقابات المهنية كشريك رئيسي في دعم مسيرة العمل والتنمية داخل المحافظة، مشددًا على أن الأطباء والقوى العاملة في مختلف القطاعات يمثلون قوة فاعلة في بناء الإنسان وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في استقرار المجتمع وتقدمه.

وأضاف المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والنقابات المهنية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا أن خدمة المواطن تأتي دائمًا على رأس أولويات العمل التنفيذي، مع توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة لمقدمي الخدمات لضمان أعلى مستوى من الأداء.

تحرك تنفيذي عاجل

من جانبهم، أعرب ممثلو النقابات عن تقديرهم لحسن الاستقبال، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المحافظة واستعدادهم للتعاون والتنسيق المستمر بما يحقق الصالح العام ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الغربية.