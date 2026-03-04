أبكى الجميع.. محمد حماد يواصل تألقه فى الحلقة 15 من رأس الأفعى

ابكى الفنان الشاب محمد حماد جمهوره وعشاقه بعد وفاة ضمن أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل «راس الأفعى»، وذلك بعد ان جمعه مشهد مؤثر مع خطيبته نور “كارولين عزمي” حيث تلقى اتصالا هاتفيا من صديقة فى العمل ليخبرة بخسارة أمواله فى مشروع تجاري وهو ما دفعه لحالة من الغضب والضيق لما وصل إليه وبرغم تهدأت نور له الا انه لم يتحمل الصدمة لتستقبل فى اليوم الثاني خبر وفاة من الحسرة ودخلت فى حالة من الصدمة والبكاء على رحيل خطيبها.

واستطاع محمد حماد بأداء لافت كشف عن موهبة حقيقية وحضور مميز على الشاشة أن يقدم هذا المشهد بحرفية شديدة وتأثر به الجمهور وهو ما ظهر فى مشهد الوفاة.

وتمكن محمد حماد فى هذا المشهد تجسيد دور أحمد، بحس تمثيلي رفيع، حيث منح الشخصية عمقًا واضحًا، ونجح في التعبير عن مشاعرها وتوتراتها الداخلية بسلاسة وصدق بعيدًا عن المبالغة.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.