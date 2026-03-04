مسلسل حد أقصى الحلقة 15.. القبض على محمد القس ومقـ.تل روجينا

شهدت الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل “حد أقصي” عدد من الاحداث المأسوية والتى انتهت بقتل صباح .

ومن ابرزها القبض على الباشا (محمود قابيل) بتهمة غسيل الأموال وبلغت ايضا صباح (روجينا) بالقبض على نادر (محمد القس) والتى وعدته بأنها ستنتظره هى وابنه ووالدته حتى يخرج من السجن .

وتحتفل نوسة (فدوي عابد) وسمسم (أمير عبد الواحد) بحفل زفافهما ، ويظهر سيد (مصطفي عماد) وهو يدخل حفل الزفاف بحوزته سلاح ليقتل صابرين (بسنت ابو باشا) ولكن يصدم الجميع بعد قتل صباح واطلاق النار عليها من مجهول.

أبطال مسلسل حد أقصي

يشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية.

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.