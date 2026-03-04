مسلسل رأس الأفعى الحلقة 15.. فرح أمير كرارة ووفاة خطيب كارولين عزمى

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 15 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث كشف أحد عناصر الجماعة الذي تم القبض عليه فى عملية اغتيال النائب العام هشام بركات لقوات الأمن انه تلقي اتصالا من الإرهابي يحيى موسى بتجهيز عبوتين ناسفتين على هيئة أنبوبة وذلك لاغتيال شخصية بارزة فى الدولة.

واستطاعت قوات الأمن احباط العملية والكشف عن الانبوبتين حيث كانا داخل سيارتين ملاكي واعترف أحد عناصر الجماعة بتفاصيل الواقعة دون الكشف عن الشخصية البارزة المراد اغتيالها.

ومن ناحية أخرى يلقى المسلسل الضوء على الجانب الأسري لحياة الضباط حيث يتزوج مراد “أمير كرارة” من فرح “نينا مغربي”.

وأما نور “كارولين عزمي” تفقد خطيبها أحمد “محمد حماد” والذى توفى من الحسرة على ضياع أمواله بعد ان جازف بها فى مشروع تجارة مع صديق له وتم خسارتها وبرغم تهدأت نور له الا انه لم يتحمل الصدمة وتتلقى نور فى اليوم التالي خبر وفاته.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.