ترامب: محونا القدرات النووية الإيرانية.. وأمريكا في موقع قوة حاسم
لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد
الحرس الثوري: دمرنا 7 رادارت متطورة معادية.. وأعين أمريكا وإسرائيل في المنطقة باتت عمياء
السفارة الأمريكية لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
سفينة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا لا علاقة لها بمصر
محافظ الدقهلية يشهد افتتاح الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بالصالة المغطاة باستاد المنصورة
البيت الأبيض: لا نخطط لعملية برية في إيران حاليا
هدف ميسي في مرمى الأهلي يحصد جائزة الأفضل بالجولة 20
الزمالك يطير إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة أوتوهو في الكونفيدرالية
ليفربول يعلن تعديل موعد مواجهتي فولهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
النهاردة كام رمضان.. وموعد عيد الفطر 2026 في مصر
وزير خارجية لبنان لنظيره الإماراتي: نستنكر الاعتداءات على بلادكم.. ونقف إلى جانبكم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

طرح الإعلان التشويقي لمسلسل "الفرنساوي" من بطولة عمرو يوسف

عمرو يوسف
عمرو يوسف
تقى الجيزاوي

أعلن يانغو بلاي عن إطلاق الإعلان التشويقي لمسلسله الأصلي الجديد «الفرنساوي»، الذي سيُعرض حصريًا على التطبيق، وذلك بالتعاون مع كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام، ومن تأليف وإخراج آدم عبد الغفار.

مسلسل الفرنساوي

المسلسل من بطولة النجم عمرو يوسف إلى جانب نخبة من النجوم، منهم جمال سليمان، سوسن بدر، سامي الشيخ، أحمد فؤاد سليم،أحمد بهاء،چنا الأشقر، وإنچي كيوان، وظهور خاص لكل من النجمة عائشة بن أحمد و النجم بيومي فؤاد.

تدور قصة المسلسل حول خالد مشير، المعروف بلقب “الفرنساوي”، محامٍ استثنائي اشتهر بكسب القضايا المستحيلة عبر ذكائه الحاد و انتباهه للتفاصيل. حياته تنقلب حين تُقتل حبيبته السابقة ويصبح هو المتهم الرئيسي في القضية. مع تصاعد الشكوك و تشويه سمعته من خلف الستار، يدخل خالد أخطر معركة في حياته، فهل ينجح في إعادة كتابة الحقيقة؟

الفرنساوي عمرو يوسف أحمد فؤاد سليم ابطال مسلسل الفرنساوي

