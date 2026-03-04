طرح الإعلان التشويقي لمسلسل "الفرنساوي" من بطولة عمرو يوسف

أعلن يانغو بلاي عن إطلاق الإعلان التشويقي لمسلسله الأصلي الجديد «الفرنساوي»، الذي سيُعرض حصريًا على التطبيق، وذلك بالتعاون مع كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام، ومن تأليف وإخراج آدم عبد الغفار.

مسلسل الفرنساوي

المسلسل من بطولة النجم عمرو يوسف إلى جانب نخبة من النجوم، منهم جمال سليمان، سوسن بدر، سامي الشيخ، أحمد فؤاد سليم،أحمد بهاء،چنا الأشقر، وإنچي كيوان، وظهور خاص لكل من النجمة عائشة بن أحمد و النجم بيومي فؤاد.

تدور قصة المسلسل حول خالد مشير، المعروف بلقب “الفرنساوي”، محامٍ استثنائي اشتهر بكسب القضايا المستحيلة عبر ذكائه الحاد و انتباهه للتفاصيل. حياته تنقلب حين تُقتل حبيبته السابقة ويصبح هو المتهم الرئيسي في القضية. مع تصاعد الشكوك و تشويه سمعته من خلف الستار، يدخل خالد أخطر معركة في حياته، فهل ينجح في إعادة كتابة الحقيقة؟