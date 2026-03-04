مسلسل توابع الحلقة الأخيرة.. ريهام حجاج تكشف سبب انفصال زوجها عن أسماء أبو اليزيد

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل توابع تذكر شهيرة لتسجيل صوتي قد سجلته لليلى عزام خلال آخر لقاء لهما، التي كشفت من خلاله عن سبب انفصال طارق عن ليلى.

حيث أوضحت شهيرة أن طارق انفصل عن ليلى بسبب أنه علم عن علاقة ليلى بهاني العسال مما جعل ليلى تقل في نظره فتركها ليساند شهيرة، ولكن ليلى كانت توضح لها أنها مذنبة وكذبت عليه في أمر هاني العسال، موضحة أن هاني العسال رجل محترم وبالتأكيد لم يقم بالتحرش بها، وأن هي التي تقربت منه.

وظهر في نهاية التسجيل أن ليلى بالفعل ماتت بسبب أزمة تنفس ناتجة عن كثرة المهدئات، حيث أنها فقدت القدرة على التنفس دون أن تقترب منها شهيرة وسقطت على الترابيزة مما أدى إلي وفاتها.

قضايا مسلسل توابع

في سياق آخر، قد عرضت الحلقة ال14 من مسلسل توابع، بطولة النجمة ريهام حجاج، على منصة واتش إت، وقدمت الحلقة دعما للمرأة فى مواجهة العنف الأسرى، من خلال التنويه عن الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة المجلس القومى للمرأة 15115، باعتبارها واحدة من أهم القضايا المجتمعية، حيث سلطت الحلقة الضوء على واحدة من أهم القضايا المجتمعية، وهى العنف ضد المرأة والاغتصاب التي مرت به شخصية شهيرة “ريهام حجاج”.

كما يناقش مسلسل توابع العديد من القضايا منعا ظاهرة التحرش ومرض ضمور العضلات .. مما جعله أحد أهم المسلسلات في رمضان الحالي.

أبطال مسلسل توابع

ويشارك في بطولة مسلسل توابع بجانب ريهام حجاج: أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، هاني عادل، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.