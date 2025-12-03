قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور
مكتب نتنياهو: نستعد لتسلم جثة محتجز عثر عليها شمال قطاع غزة
وصل 110.. زيادة الطعون على نتيجة المرحلة الثانية بانتخابات النواب أمام الإدارية العليا
أخبار البلد

الوزراء يوافق على إنشاء كلية الهندسة بجامعة مدينة السادات

مجلس الوزراء
نهلة الشربيني

وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد على تأجير سفينة الصيد (رزق 1) المملوكة للهيئة لصالح شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

 إنشاء كلية الهندسة بجامعة مدينة السادات

 

ويأتي ذلك بهدف تشغيل السفينة في مجال صيد الأسماك بمختلف أنواعه في أعالي البحار والمياه الإقليمية لدعم الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، أو ما يقابلها من منتجات سمكية لضخها في السوق المحلية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية الهندسة، جامعة مدينة السادات.

وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن إنشاء كلية الهندسة بجامعة مدينة السادات يأتي استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي وفق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، وذلك لكون إنشاء كلية الهندسة يرسخ قيم البحث العلمي من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته، هذا إلى جانب مشاركة الكلية في تلبية احتياجات الجامعة والمنطقة الإقليمية الكائنة بها والمجاور لها، واعتبار إنشائها ضرورة تحتمها مستجدات العصر وتطور الجامعة، وحاجتها لتخصص كلية الهندسة لسد حاجات المجتمع.

مجلس الوزراء وزارة التعليم العالي التعليم العالي كلية الهندسة مدينة السادات جامعة مدينة السادات

