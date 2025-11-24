ماليش غيرك.. ارامي جمال يطرح أحدث أغاني ألبوم مطر ودموع

طرح الفنان رامي جمال احدث اغانيه بعنوان “ماليش غيرك” منذ قليل على قناته عبر يوتيوب .

واغنية ماليش غيرك هى من احدث البومات رامي جماا “مطر ودموع” ، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

وكان كشف الفنان رامي جمال عن موعد طرح ألبومه «مطر ودموع»، بعد أن كان يخطط للحصول على إجازة مؤقتة من طرح الأعمال الغنائية، لكنه تراجع عن قراره استجابة لرغبة جمهوره واعتراضهم على غيابه.

وشارك رامي جمال عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» منشورًا قال فيه:"بناءً على رأيكم، وبعد ما كنت مقرر آخد أجازة ولقيتكم معترضين، قررت أنزلكم ألبوم صغير، لأن الشتا والمطر فعلًا بيحركوا المشاعر".

وأضاف :”فقررت أقدملكم 6 أغاني دراما، مختلفة تمامًا عن بعض، وكل واحدة فيها حكاية مختلفة، ومنهم 4 أغاني من ألحاني. ميعادنا يوم 1/12، واللي عنده مشاكل عاطفية من أي نوع يجهز”.

أعلن الفنان رامي جمال عن استعداده لطرح أغنيتين جديدتين خلال فترة التوقف الحالية.

وكتب رامي جمال، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": «قفل الكلام وقفلني منه وصنفه كله بشكل عام، أنا الدنيا مستني تعيش برد أكتر، وليكم أغنيتين أنا شخصيًا خسر بيهم جدًا، وبعدهم هيبقى في فرق كامل في شكل المزيكا والأغاني والكلمات اللي هنزلها، لأني وحشني أغاني الحب والأغاني الفرحانة».