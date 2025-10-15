تغيير شامل في موسيقاه.. رامي جمال يعلن عن أغنيتين جديدتين

أعلن الفنان رامي جمال عن استعداده لطرح أغنيتين جديدتين خلال فترة التوقف الحالية.

وكتب رامي جمال، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": «قفل الكلام وقفلني منه وصنفه كله بشكل عام، أنا الدنيا مستني تعيش برد أكتر، وليكم أغنيتين أنا شخصيًا خسر بيهم جدًا، وبعدهم هيبقى في فرق كامل في شكل المزيكا والأغاني والكلمات اللي هنزلها، لأني وحشني أغاني الحب والأغاني الفرحانة».

طرح رامي جمال أحدث أغانيه بعنوان “مرتاح كده” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” منذ قليل.

وكان رامي جمال بوستر شارك الأغنية عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، وكتب معلّقًا: "مقدرش أتأخر عليكم، وحسيت إن الصيف بيخلص، فقولت نعمل شوية حماس مع بعض وننزل بالجديد".