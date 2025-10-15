شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

وجه الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، رسائل قوية لأنصار خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، بعد الجدل الذي أُثير عقب إعلان ياسين منصور ترشحه لمنصب نائب رئيس النادي ضمن قائمة محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة.



وقال شوبير خلال تصريحاته عبر شاشة قناة الأهلي:«كنت متأكد من معلومة أن ياسين منصور هو البديل الأول لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي في قائمة الكابتن الخطيب، وقلت ده في برنامجي الإذاعي. بعدها كلّمني عدد من محبي خالد مرتجي وعاتبوني، وقالولي: مش خالد حبيبك؟».



وأضاف:«طبعًا خالد حبيبي، لكني كنت بنقل معلومة، وبعد كده الكابتن الخطيب زار ياسين منصور، فبقى الموضوع واضح، وده مش سر. فيه ناس بتحب ترمي كلام وتفسر الأمور بطريقتها، لكن أنا لما يكون عندي خبر مؤكد بقول رأيي، ولو طلع غلط بطلع أعتذر».



وتابع شوبير:«الناس اللي زعلانة زعلانة ليه؟ خبري طلع صح، وياسين منصور بالفعل مرشح على منصب نائب الرئيس، المفروض يشكروني إني قلت المعلومة بدقة».

واختتم حديثه قائلاً:«بيقولولي خالد مرتجي زعلان، طب زعلان من إيه؟ إحنا ما شاء الله بندعمه بقوة داخل الأهلي وخارجه. لكن في ناس بتحب تصطاد في المياه العكرة، وأنا مش من النوع ده، أنا بتاع الوضوح والمواجهة».