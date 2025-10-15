قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي
بين الطمأنينة والتحدي| ترامب يعلّق على مستقبل العلاقات مع الصين.. تفاصيل
السعودية .. تسرب أبخرة حامض الكبريتيك بالعقبة يصيب 33 شخصًا بضيق تنفس
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي
إندونيسيا: ثوران بركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي" بجزيرة "فلوريس"
اعتداءات الاحتلال تسقط شهيداً في الضفة الغربية.. وعمليات تخريب للمستوطنين
أسعار اللحوم في الأسواق.. فيديو
مدير آثار الأقصر يتفقد أعمال الحفائر والترميم بمعبد الكرنك ضمن مشروع التعاون المصري الفرنسي
وزير دفاع الاحتلال: أي انتهاك قرب الخط الأصفر سنرد عليه بشكل فوري
وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال تتجه إلى رفح لنشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية
رياضة

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

شوبير
شوبير
منار نور

وجه الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، رسائل قوية لأنصار خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، بعد الجدل الذي أُثير عقب إعلان ياسين منصور ترشحه لمنصب نائب رئيس النادي ضمن قائمة محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة.


وقال شوبير خلال تصريحاته عبر شاشة قناة الأهلي:«كنت متأكد من معلومة أن ياسين منصور هو البديل الأول لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي في قائمة الكابتن الخطيب، وقلت ده في برنامجي الإذاعي. بعدها كلّمني عدد من محبي خالد مرتجي وعاتبوني، وقالولي: مش خالد حبيبك؟».


وأضاف:«طبعًا خالد حبيبي، لكني كنت بنقل معلومة، وبعد كده الكابتن الخطيب زار ياسين منصور، فبقى الموضوع واضح، وده مش سر. فيه ناس بتحب ترمي كلام وتفسر الأمور بطريقتها، لكن أنا لما يكون عندي خبر مؤكد بقول رأيي، ولو طلع غلط بطلع أعتذر».


وتابع شوبير:«الناس اللي زعلانة زعلانة ليه؟ خبري طلع صح، وياسين منصور بالفعل مرشح على منصب نائب الرئيس، المفروض يشكروني إني قلت المعلومة بدقة».
واختتم حديثه قائلاً:«بيقولولي خالد مرتجي زعلان، طب زعلان من إيه؟ إحنا ما شاء الله بندعمه بقوة داخل الأهلي وخارجه. لكن في ناس بتحب تصطاد في المياه العكرة، وأنا مش من النوع ده، أنا بتاع الوضوح والمواجهة».

شوبير ياسين منصور خالد مرتجي

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

الصلاة

هل تعيد الصلاة إذا نسيت عدد الركعات؟.. أمين الإفتاء يوضح التصرف الصحيح

لوحات فنية

فازت بجائزة التميز.. رونزا عمارة تروي حكاية شغفها بالفن: لوحاتي تجسّد طاقة الطبيعة | شاهد

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. مقابلات عمل

السبانخ

السبانخ والبروكلي.. سلاح فعّال لتحسين الذاكرة ومقاومة الشيخوخة

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر

ليست كوبيه.. مازدا تشوق لسيارة كهربائية جديدة تطرح قريبًا

مازدا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تُبهر مُتابعيها عبر إنستجرام |شاهد

ياسمين صبري

طعم زمان في كل لقمة.. طريقة عمل القرص الطرية بالمنزل

طريقة عمل القرص الطرية

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

