لم أسع لمنصب أو كرسي.. خالد مرتجي يقدم أوراق ترشحه في قائمة الخطيب

تقدمت قائمة محمود الخطيب باوراق ترشحها صباح اليوم في إنتخابات مجلس إدارة الأهلي التي ستجري يوم 31 اكتوبر الجاري.

وكتب خالد مرتجي أمين الصندوق، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “بسم الله توكلت على الله.. تمسكًا بروح المسئولية، وتجاوبًا مع مبادئ وتقاليد الأهلي، تقدمت بأوراق ترشّحي لمنصب أمين الصندوق، ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، متوسمًا في مواصلة مسيرة النجاحات التي ساهمت فيها خلال سنوات طويلة، قضيتها بين جدران نادينا الحبيب

أود التأكيد على أنني أخوض هذه الانتخابات على منصب أمين الصندوق بـ«نية صادقة» و«قلبٍ راضٍ»، فلم أسعَ يومًا إلى منصب، ولم أبحث عن دور أو «كرسي»؛ لأن هدفي الأول والأخير هو خدمة الكيان الكبير الذي نتشرف جميعًا بالانتماء له”.

وتابع: “أتشرّف بأنني سأواصل العمل مع الأسطورة محمود الخطيب، وأخي الحبيب والأهلاوي الأصيل ياسين منصور، وباقي الزملاء في القائمة، وأتمنى التوفيق لمن انتهت رحلة تواجدهم في مجلس الأهلي، لكن لم تنته رحلة عطائهم وإخلاصهم للكيان، فهذا هو عهدنا دائمًا بالأهلي وأبنائه”.

وتضم القائمة محمود الخطيب رئيسا وياسين منصور نائبا وخالد مرتجي امينا للصندوق وفي العضوية فوق السن طارق قنديل ومحمد الغزواي ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي .. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال».. وللعضوية تحت السن.. إبراهيم العامري.. رويدا هشام..