قائمة الخطيب تتقدم بأوراق ترشحها في إنتخابات الأهلي

تقدمت قائمة محمود الخطيب باوراق ترشحها صباح اليوم في إنتخابات مجلس إدارة الأهلي التي ستجري يوم 31 اكتوبر الجاري.

وتضم القائمة محمود الخطيب رئيسا وياسين منصور نائبا وخالد مرتجي امينا للصندوق وفي العضوية فوق السن طارق قنديل ومحمد الغزواي ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي .. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال».. وللعضوية تحت السن.. إبراهيم العامري.. رويدا هشام..