فاهيتا الدجاج على أصولها.. وصفة مختلفة بطعم المطاعم في بيتك

فاهيتا الدجاج
فاهيتا الدجاج
خالد يوسف

للأكل المكسيكي عشاقة ومحبوه، وتشتهر خلطاته بالطعم الحار والتوابل المتوازنة غير المبالغ فيها، مما يظهر الطعم الأصلى للمكونات، دون أن يطغى عليه طعم التوابل، وتعد الفاهيتا من أطيب الأكلات المكسيكية الشهية والمعروفة بغناها بالخضار اللذيذ، سواء مع لحم الفيليه المميز والشهي، أو لحم الدجاج، إضافة الى سلطة الفاهيتا اللذيذة. 

مقادير تحضير الفاهيتا فراخ

 ـ 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ـ 4 صدور دجاج (مقطع ومسحب)

ـ ملعقة صغيرة ملح 

ـ نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ـ  ملعقة صغيرة بهار الفاهيتا

ـ  ملعقة كبيرة عصير الليمون 

لتحضير الخضار 

ـ ملعقة كبيرة زيت نباتي

ـ  1 حبة بصل (صغير الحجم / مقطع شرائح)

ـ كوب فليفلة ملونة (مقطع بشكل طولي)

- قليل من رذاذ الطبخ (لرش محمصة الطعام)

طريقة تحضير الفاهيتا

لتحضير الدجاج: سخني الزيت النباتي بمقلاة غير لاصقة على النار، أضيفي الدجاج وقلبي حتى يتحول لونه إلى الأبيض، ثم نكهي بالملح، والفلفل الأسود، وبهار الفاهيتا، وعصير الليمون، وقلبيه حتى تتجانس البهارات مع الدجاج، انقليه في طبق جانبي.

لتحضير الخضار: بنفس المقلاة، سخني الزيت النباتي، أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل، ثم أضيفي الفليفلة الملونة وقلبي قليلاً، ثم أضيفي الدجاج المجهز سابقاً فوق الخضار وحركي.

للتقديم: ضعي كمية من خليط الدجاج فوق شريحة توست، وغطي بشريحة أخرى، أو في سندوتشات حسب الرغبة، وقدميها ساخنة.

فاهيتا دجاج على الطريقة اللبنانية

المكوّنات

ـ 8 صدر دجاج مقطع الى شرائح

ـ 3 بصلة مقطع الى شرائح

ـ 3 فليفلة ملونة مقطعة

ـ رشة فلفل أحمر حار

ـ 2 فص ثوم مهروس

ـ زيت - بحسب الحاجة

ـ 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

ـ ملعقة صغيرة أوريجانو

ـ ملعقة صغيرة سكر

ـ ملعقتان كبيرتان صلصة ورسيستيرشاير 

ـ ملح - بحسب الرغبة

ـ فلفل أسود - بحسب الرغبة

طريقة العمل

ـ ضعي البصل، الثوم، الفليفلة الملون، السكر وصلصة الورسيستيرشاير في وعاء متوسط الحجم.

ـ أسكبي عصير الليمون الحامض ثم نكهي بالملح، الفلفل الحار، الفلفل الأسود والأوريجانو.

ـ زيدي الدجاج المقطع، اخلطي المكونات حتى تتجانس ثم غطي القدر وادخليه الى الثلاجة لحوالى ساعتين.

ـ سخني الزيت في مقلاة عميقة على النار، أضيفي خليط الدجاج ثم قلبي المكونات حتى يتغير لونها.

ـ اتركي الخليط على النار حتى ينضج جيداً ثم أبعديه عن النار.

ـ وزعي خليط الفاهيتا في طبق ثم قدميه على سفرتك ساخناً.

مقادير سلطة فاهيتا الدجاج

مقادير الصوص

ـ كوب لبن زبادي.

ـ 2 ملعقة صغيرة عصير الليمون.

ـ 2 ملعقة صغيرة الماء.

ـ 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ـ 2 صدر الدجاج (مقطع بالطول).

- ملعقة صغيرة ملح. 

- ملعقة صغيرة فلفل أسود. 

- نصف ملعقة صغيرة شطة بودرة. 

ـ ملعقة صغيرة بهار الفاهيتا. 

- ملعقة صغيرة بهار مشكل. 

- 1 حبة بصل (مقطع شرائح).

- 2 كوب فليفلة ملونة (مقطعة شرائح طولية).

- رغيف خبز التورتيلا.

- 2 كوب خس (مقطع).

طريقة تحضير سلطة فاهيتا الدجاج 

ـ سخني زيت نباتي في مقلاة على النار، أضيفي صدور الدجاج المقطعة، اقليها حتى يتحول إلى الأبيض.

ـ بهري الدجاج بالملح، والفلفل الأسود، وبودرة الشطة، وبهار الفاهيتا، والبهار المشكل، وقلبي الدجاج.

ـ أضيفي البصل والفليفلة الملونة للدجاج وحركي حتى تنضج.

ـ حمصي رغيف خبز التورتيلا بالفرن على شكل طبق.

لتحضير الصوص: ضعي اللبن الزبادي في وعاء وأضيفي عصير الليمون الحامض واخفقي المكونات بالمضرب اليدوي، ثم صبي الماء واضربي المكونات من جديد.

للتقديم: ضعي في رغيف خبز التورتيلا المحمص الخس المقطع، وأضيفي من الدجاج والخضار، وزيني بالصوص. 

مقادير فاهيتا اللحمة 

تتبيلة اللحمة 

نصف كيلو فيليه اللحم : (مقطع بشكل طولي)

ـ 2 ملعقة صغيرة الزيت النباتي 

ـ ملعقة صغيرة الكمون 

ـ ملعقة كبيرة بهار الفاهيتا

ـ نصف ملعقة صغيرة كزبرة يابسة 

ـ نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود 

ـ ملعقة صغيرة ملح 

ـ فصّان الثوم (مهروس)

ـ ملعقة كبيرة الزيت النباتي (لقلي اللحمة)

- 3 حبات فليفلة ملونة (أخضر / أحمر / أصفر / مقطعة دوائر)

- ملعقة صغيرة الزيت النباتي (لقلي الخضار)

- 1 حبة البصل (كبير الحجم / مقطع شرائح)

- ملعقة صغيرة ملح (للخضار)

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود (للخضار)

- ملعقة كبيرة بهار الفاهيتا (للخضار)

- خبز التورتيلا حسب الحاجة

- جبن الشيدر حسب الحاجة (شرائح)

طريقة تحضير فاهيتا اللحمة 

لتحضير اللحمة

ـ تبلي فيليه اللحم بالزيت النباتي، ثم أضيفي الكمون، وبهار الفاهيتا، والكزبرة الناشفة، والفلفل الأسود، والملح، والثوم المهروس.

ـ سخني ملعقة كبيرة من الزيت النباتي في مقلاة غير لاصقة على النار، واقلي فيليه اللحم حتى ينشف ماؤه، ثم انقليه إلى طبق جانبي.

ـ في نفس المقلاة ضعي ملعقة صغيرة من الزيت النباتي، وأضيفي البصل وقلبيه قليلاً، ثم أضيفي الفليفلة الملونة، وحركي، ثم بهرّي الخضار بالملح، والفلفل الأسود وبهار الفاهيتا، وقلبي المكونات قليلاً.

ـ أضيفي فيليه اللحم على الخضار في المقلاة، وقلبيها حتى تتوزع وتتجانس مع باقي الخضار.

ـ افردي خبز التورتيلا على السطح المراد العمل عليه، وضعي شرائح من جبن الشيدر، ثم أضيفي من فيليه اللحمة مع الخضار المطبوخة.

ـ لّفي خبز التورتيلا على الحشوة بشكل ساندويش.

ـ حمّي محمصة الطعام (التوستر) وحمصي الساندويشات على الجهتين.

ـ قدميها ساخنة.

فاهيتا الدجاج بطعم المطاعم الأكل المكسيكي طعم التوابل الأكلات المكسيكية الشهية لحم الفيليه المميز سلطة الفاهيتا اللذيذة

فوائد البنجر بدون سلق
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
محافظ الشرقية
أكلات تشبع عيلة
