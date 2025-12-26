طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

قدمت الشيف حنان جمعة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
المقادير:
كوب دقيق
نصف كوب سكر
نص كوب زبدة لينة
بيضة
2 معلقة كبيرة كاكاو
نص معلقة صغيرة بيكنج بودر
رشة فانيليا
نخفق الزبدة مع السكر لحد ما يبقى الخليط كريمي وفاتح.
نضيف البيضة والفانيليا ونقلب كويس.
نضيف الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر ونقلب لحد ما تتكون عجينة ناعمة.
نكور العجين كور صغيرة ونرصها في صينية عليها ورق زبدة.
ندخلها الفرن على حرارة 180 لحد ما تستوي وتتشقق خفيف من فوق.