اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تايوان تنشر قوات رداً على المناورات الصينية
بتهمة بث محتوى خادش.. استكمال محاكمة التيك توكر لوشا اليوم
كيف تعرف أن الله تقبل منك التوبة؟.. علي جمعة: علامة واحدة ترشدك
للمسافرين والصيادين.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمواج تصل لـ 3.5 أمتار
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3
بعد التوترات مع اليابان.. الجيش الصيني يعلن عن مناورات عسكرية واسعة حول تايوان
النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة
بالصور

إفطار لذيذ.. طريقة تحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا

رنا عصمت

قدمت الشيف راندا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير  طريقة ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة لفطار لذيذ.

 

طريقة ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة 

 

 المقادير (مقادير دقيقة):

- عيش فينو أو شامي: 1 رغيف-

- بسطرمة شرائح: 120 جرام

-جبنة موتزاريلا مبشورة: 100 جرام

- زبدة أو زيت: 10 جرام

-بصل أبيض شرائح رفيعة (اختياري): 30 جرام

- فلفل ألوان شرائح (اختياري): 30 جرام

- فلفل أسود: 0.5 جرام

- بابريكا أو شطة خفيفة (اختياري): 0.5 جرام

1. سخّن طاسة على نار متوسطة وأضف الزبدة أو الزيت.

2. شوّح البصل (لو مستخدمه) حتى يطرى.

3. أضف البسطرمة وقلّب 30–40 ثانية فقط.

4. أضف الفلفل الألوان والتوابل وقلّب تقليبة سريعة.

5. افتح الرغيف، املأه بخليط البسطرمة.

6. وزّع جبنة الموتزاريلا، واقفل الساندويتش .

7. رجّعه الطاسة أو الجريل واضغط خفيف 1–2 دقيقة لكل جانب لحد ما الجبنة تسيح.

بالصور

فيديو

