إفطار لذيذ.. طريقة تحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا

قدمت الشيف راندا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير طريقة ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة لفطار لذيذ.
طريقة ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة
المقادير (مقادير دقيقة):
- عيش فينو أو شامي: 1 رغيف-
- بسطرمة شرائح: 120 جرام
-جبنة موتزاريلا مبشورة: 100 جرام
- زبدة أو زيت: 10 جرام
-بصل أبيض شرائح رفيعة (اختياري): 30 جرام
- فلفل ألوان شرائح (اختياري): 30 جرام
- فلفل أسود: 0.5 جرام
- بابريكا أو شطة خفيفة (اختياري): 0.5 جرام
طريقة التحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة ..
1. سخّن طاسة على نار متوسطة وأضف الزبدة أو الزيت.
2. شوّح البصل (لو مستخدمه) حتى يطرى.
3. أضف البسطرمة وقلّب 30–40 ثانية فقط.
4. أضف الفلفل الألوان والتوابل وقلّب تقليبة سريعة.
5. افتح الرغيف، املأه بخليط البسطرمة.
6. وزّع جبنة الموتزاريلا، واقفل الساندويتش .
7. رجّعه الطاسة أو الجريل واضغط خفيف 1–2 دقيقة لكل جانب لحد ما الجبنة تسيح.