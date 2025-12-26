قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

رنا عصمت

تحتفل الأسر، بأعياد الميلاد ورأس السنة، بتحضير الأطعمة المختلفة على الموائد.. وبهذه المناسبة نقدم طريقة عمل البسكويت بحبيبات الزينة الملونة والشوكولاتة، والبسكويت المقرمش والمزين بأنواع الحلويات التي يعشقها الأطفال والكبار.

مقادير عمل بسكويت كريسماس كوكيز أعياد الميلاد

كيلو طحين أبيض.

400 جرام من زبدة طرية.

210 جرام من سكر أبيض.

عدد 2 بيضة كبيرة خارج الثلاجة.

عبوة من حليب المكثف المحلى.

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم.

رشة صغيرة قرنفل ناعم.

رشة صغيرة من جوزة طيب.

200 جرام مربى مشمش لتزين الوجه

250 جرام حبوب زينة بسكويت كريسماس ملونة.

بوعاء كبير يتم خلط الطحين مع الزبدة والسكر يفضل طحن السكر حتى يكون سهل الخفق، ثم يضاف عليهم البيض مع خفق مرة أخرى، ويضاف عليها الحليب المكثف والقرفة والزنجبيل جوزة طيب وعجن المزيج مع بعضها حتى يتكون عجين متماسك متجانس.

ادخلي العجين إلى الثلاجة لكي يتماسك العجين ويسهل فرده وتشكيله بعد ذلك، لمدة نصف ساعة وتخرج من الثلاجة.

افردي العجينة ما بين ورقتين من الزبدة أو على طاولة مرشوشة دقيق، ثم استخدمي قطاعات وقطعي بالشكل الذي ترغبين فيه ويرص على صينية مبطنة بورق زبدة.

تدخل الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 170 مئوية، مسخن مسبقا، ويترك الصينية في فرن لمدة 10 دقائق حتى يتغير لونه إلى الذهبي.

توضع المربى في وعاء على النار وعليها ملعقة صغيرة من الماء، وتسخين مع تقليب ويتم دهن قطع البسكويت بفرشاة من مربى وتغمس على قطع البسكويت حبيبات ملونة من زينة.

وتقدم عندما تبرد وتتناول بالهناء والشفاء مع كيك كريسماس والحليب

 كوكيز بحبيبات شوكولاته كريسماس

2 كوب وربع دقيق أبيض خاص بالبسكويت.

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

2 كوب زبدة طرية.

نصف كوب سكر أبيض ويتم طحنه ناعم.

ملعقة صغيرة ملح أو رشة صغيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

2 حبة بيض كبيرة.

2 كوب شوكولاتة شيبس صغيرة حجم.

طريقة سهلة لعمل بسكويت شوكولاته

يوضع الزبدة مع السكر داخل وعاء الخفق وضرب المكونان معا بالمضرب الكهربائي، حتى تحصلي على مزيج ناعم كريمي القوام.

ثم نضيف عليه البيض وملعقة الفانيليا إلى مزيج السكر والزبدة، ويخلط مكونات معا ويضاف الخليط السائل إلى خليط مكونات الجافة من دقيق وبيكنج باودر ورشة ملح كما سبق تحضيرها.

ثم يخلط الخليطان مع بعضهما برفق من أسفل لأعلى ويضاف بمزيج عجين بسكويت حبيبات الشوكلاته مع تقليب المزيج بملعقة خشبية حتى تتأكد من تجانس كل مكونات مع بعضها.

ابدأي بتشكيل عجينة بسكويت على شكل كرات متساوية الحجم واضغطي عليها بكف يدك والحصول على شكل كوكيز شكل مفضل لأولاد فالتشكيل يكون على حسب الرغبة.

ثم بطني صينية الفرن بورق الزبدة واحرصي أن يكون الورق قصير الحواف حتى لا يحترق، وترص قطع الكوكيز على الورق واحرصي لا يكون ملتصق ببعضه.

سخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وتترك الصينية في الفرن حتى يكون لونها ذهبي، وأخرجه من الفرن وتزين بصوص شوكولاته البيضاء وتقدم

 تزين بسكويت الكريسماس بكل سهولة

لتزيين بسكويت الكريسماس نضرب بياض بيضة واحدة مع ربع كوب من السكر البودر حتي نحصل علي خليط ابيض مثل الفوم، ويمكن ان نقسمه ونخلط الوان طعام بكل جزء حتي يصبح لدينا الوان مختلفة نستخدمها في تزيين الكوكيز بجانب الشوكولاتة البيضاء صحتين و بالهنا و الشفا

