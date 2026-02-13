منافسة مرعبة علي بطاقة المركز الثاني بالمجموعة الأولي لدوري ابطال أفريقيا

تشهد الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولي لدوري ابطال أفريقيا منافسة مرعبة علي البطاقة الثانية التي ستتأهل لدور الــ8، ومن المقرر أن يلتقي غدا السبت بيراميدز مع ضيفه باور ديناموز الزامبي، في التاسعة من مساء غد السبت باستاد الدفاع الجوي وفي نفس التوقيت يلعب نهضة بركان المغربي مع ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري.

ولم يقتنص بيراميدز بطاقة الترشح لدور الثمانية فحسب، بل ضمن أيضا تواجده في صدارة المجموعة مع نهاية مبارياته بالمجموعة، حيث يتواجد على القمة برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه نهضة بركان وباور ديناموز، اللذين يتنافسان على ورقة الصعود الثانية، عن تلك المجموعة للأدوار الإقصائية، فيما يقبع ريفرز يونايتد في قاع الترتيب بنقطة

ويتطلع نهضة بركان، الفائر بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) في الموسم الماضي، للفوز على ريفرز يونايتد، لحسم صعوده للدور التالي، دون انتظار نتيجة لقاء بيراميدز وباور ديناموز.

وفي حال فوز نهضة بركان وديناموز، سوف يتساوى الفريقان في رصيد 7 نقاط، لتحسم المواجهات المباشرة الموقف بينهما، وفقا للائحة البطولة، حيث ستصب في مصلحة الفريق المغربي.

وكان نهضة بركان فاز 3 / صفر في الجولة الأولى للمجموعة على باور ديناموز، الذي تغلب 2 / صفر على بطل المغرب في الجولة الماضية، وهو ما يجعل ممثل زامبيا مطالبا بالفوز على بيراميدز في انتظار تعثر بركان أمام ريفرز يونايتد.