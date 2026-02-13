قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
الخاسر من لم يغتنمه بـ5 أعمال.. خطيب المسجد الحرام: رمضان موسم إيماني عظيم
تعرف علي الفرق المتأهلة لربع نهائي بطولة الكونفدرالية
محمد كيلاني: الصيام يعزز التقوى وعلينا استقبال رمضان بالدعاء
كيف تقوم بتنظيف النانو سيراميك بعد تركيبه على السيارة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زيارة لمعبد الدير البحري ضمن جولات ملتقى أهل مصر لشباب المحافظات الحدودية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

شهد اليوم الرابع من الملتقى الثقافي الرابع والعشرين لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" والمقام بمحافظة الأقصر، زيارة ميدانية إلى عدد من المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، في إطار البرنامج التثقيفي المصاحب للملتقى.

الملتقى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويأتي في إطار جهود وزارة الثقافة لدعم أبناء المناطق الحدودية وتعزيز الوعي الثقافي ورعاية المواهب الشابة،

وشملت الجولة زيارة معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، أحد أهم وأجمل المعابد الأثرية في مصر القديمة، والذي يعد تحفة معمارية فريدة تعود إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة. ويتميز المعبد بتصميمه المعماري الفريد القائم على مدرجات متتالية منحوتة في قلب الجبل، مما يمنحه طابعا مختلفا عن سائر المعابد المصرية القديمة.

وتعرّف الشباب خلال الزيارة على تاريخ المعبد الجنائزي الذي شيد تخليدا لذكرى الملكة حتشبسوت، كما اطلعوا على النقوش الجدارية التي تروي تفاصيل رحلاتها التجارية، وعلى رأسها رحلة بلاد بونت الشهيرة، والتي تعكس ازدهار العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية في ذلك العصر. كما تم تسليط الضوء على دور المهندس سنموت، المشرف على تصميم المعبد، وأهميته في إبراز الطابع المعماري المميز لهذا الصرح التاريخي.

وتضمنت الجولة كذلك زيارة مصنع الألباستر، حيث تعرف المشاركون على مراحل تصنيع المشغولات اليدوية من حجر الألباستر، بداية من التشكيل وحتى اللمسات النهائية، بما يعكس مهارة الحرفيين المصريين في الحفاظ على التراث الحرفي التقليدي وتطويره.

وخلال زيارة ميدانية في الطريق، حرص المشاركون على التوقف لمشاهدة أجواء مولد أبو القمصان، والتعرف على طقوسه ومظاهره الشعبية المميزة.

وتحدثت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، حول الممارسات المرتبطة بالمولد، وما يصاحبه من عادات وتقاليد متوارثة تعكس روح المجتمع وخصوصيته الثقافية، موضحة حكاية مولد أبو القمصان وما وراء هذه التسمية من دلالات تاريخية وشعبية.

كما أكدت أهمية الحفاظ على التراث غير المادي، باعتباره جزءا أصيلا من الهوية المصرية، وذاكرة المجتمع الحية التي تنتقل من جيل إلى جيل.

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص الملتقى على ربط الشباب بتاريخهم الحضاري وتعزيز وعيهم بقيمة التراث المصري، إلى جانب إتاحة الفرصة للتعرف على المقومات السياحية والثقافية التي تزخر بها محافظة الأقصر.

يقام الملتقى من خلال الإدارة العامة للشباب والعمال وينفذ بإشراف أحمد يسري رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي والمدير التنفيذي لملتقى أهل مصر للشباب، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الأقصر.

ويشهد الملتقى مشاركة 100 شاب وفتاة من مختلف المحافظات الحدودية، تضم شمال سيناء وجنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، ومطروح، وأسوان إلى جانب مشاركة شباب المحافظة المضيفة.

ويشمل البرنامج مجموعة متنوعة من الورش الفنية، والحرفية بمشاركة نخبة من الفنانين والمتخصصين، إلى جانب محاضرات تثقيفية وتوعوية في مجالات مهارات الاتصال والتسويق الرقمي

كما يتضمن الملتقى تنظيم دوري ثقافي بين شباب المحافظات المشاركة، وآخر رياضي لتعزيز روح المنافسة والعمل الجماعي، إلى جانب أنشطة ترفيهية وجولات ميدانية لعدد من المزارات السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر.

ويأتي الملتقى ضمن مشروع "أهل مصر" في إطار البرنامج الرئاسي المعني بأبناء المحافظات الحدودية، تأكيدا لدور الثقافة في بناء الإنسان، وتحقيق العدالة الثقافية، ودعم طاقات الشباب الإبداعية.

الملتقى الثقافي الرابع المحافظات الحدودية مشروع أهل مصر المعالم السياحية والأثرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ارشيفية

بهاتف في السقف.. ضبط عامل نظافة صور سيدات داخل حمام مستشفى تحت الإنشاء

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| حكم صيام الجنب الجاهل بالغسل.. هل يجوز صيام آخر يوم من شعبان؟.. . كيف تستعد لـ رمضان قبل قدومه؟

هضبة أم عِراك

هضبة أم عراك في جنوب سيناء.. موقع أثري جديد يكشف أسرار 10 آلاف عام من التاريخ الإنساني

انفوجراف وزارة التنمية المحلية والبيئة في اسبوع

بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

بالصور

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد