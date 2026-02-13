النيابة العامة تُجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح الجغرافية وأقسام ومراكز الشرطة

يوجه النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وكلف خلال شهري يناير الماضي وفبراير الجاري، فرقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية وأقسام ومراكز الشرطة في: (طهطا، رأس غارب، العرب والضواحي، ثالث الإسماعيلية، طور سيناء، فيصل، جرجا، مركز البداري، مركز أسيوط، مركز القرنة، مركز نجع حمادي، مركز المنيا، مركز دمياط، مركز طلخا، مركز فاقوس، مركز الزقازيق، مركز بلقاس، مركز جرجا).



وباشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش، بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عدد منهم، بما يتيح الوقوف على احتياجاتهم.

وأجرت الفرق، زيارة أولى أعقبتها زيارة ثانية، أسفرتا عن تدارك معظم الملاحظات التي رُصدت خلال أعمال التفتيش، فيما تستمر متابعة استيفاء باقي الملاحظات في ضوء التوصيات الصادرة في هذا الشأن، على أن تُعاد زيارة الأقسام التي لا تزال بها بعض الملاحظات، للتحقق من تلافيها.

وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.