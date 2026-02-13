اندلاع حريق في سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربي بأسيوط

اندلع حريق،اليوم الجمعة، في سيارة نقل محملة باسطوانات أكسجين وتنر بالطريق الصحراوي الغربي قبلي كمين القوصية بمحافظة أسيوط، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في سيارة نقل محملة باسطوانات أكسجين وتنر بالطريق الصحراوي الغربي قلبي كمين القوصية.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في سيارة نقل تابعة لشركة مصر للطيران، وكانت في طريقها من مطار أسيوط إلى مطار الغردقة، ومحملة بمواد تنر، وأنابيب أكسجين، وماكينات لحام.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.