حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنيابة الإدارية لتبادل الخبرات فى المجالات المشتركة
عبلة سلامة توجه رسالة لخالد النبوي بعد تصريحاته في "عندك وقت مع عبلة"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة تحضير السينابون بالقرفة والكاكاو في المنزل بخطوات سهلة ومذاق مميز

السينابون
السينابون
حياة عبد العزيز

يُعد السينابون بالقرفة والكاكاو من أشهر المخبوزات التي تحظى بشعبية واسعة، لما يتميز به من مذاق غني ورائحة جذابة تجمع بين القرفة والكاكاو مع العجين الطري، وتحرص كثير من ربات البيوت على تحضيره في المنزل كبديل اقتصادي وآمن للحلويات الجاهزة.

في هذا التقرير، نقدم طريقة سهلة ومجربة لتحضير السينابون بالقرفة والكاكاو في المنزل بنتيجة ناجحة من أول مرة حسب وصفة الشيف نادية السيد.

مكونات السينابون

مكونات العجين:

3 أكواب دقيق

كوب حليب دافئ

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ربع كوب سكر

ربع كوب زيت أو زبدة مذابة

بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

مكونات الحشو:

نصف كوب سكر بني

ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

ملعقتان كبيرتان كاكاو خام

3 ملاعق كبيرة زبدة طرية

مكونات الصوص:

نصف كوب جبنة كريمي

ربع كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

2 إلى 3 ملاعق حليب

طريقة تحضير السينابون في المنزل

1. يُخلط الحليب الدافئ مع الخميرة والسكر ويُترك لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

2. يُضاف البيض والزيت والفانيليا والملح ويُقلب الخليط جيدًا.

3. يُضاف الدقيق تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.

4. تُغطى العجينة وتُترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

5. تُفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، وتُدهن بالزبدة.

6. يُخلط السكر البني مع القرفة والكاكاو ويُوزع الخليط فوق العجين.

7. تُلف العجينة على شكل رول وتُقطع إلى دوائر متساوية.

8. تُرص القطع في صينية مدهونة وتُترك 15 دقيقة إضافية.

9. تُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20–25 دقيقة.

طريقة تحضير صوص السينابون

يُخلط الجبن الكريمي مع السكر البودرة والفانيليا والحليب حتى الحصول على قوام ناعم، ثم يُسكب فوق السينابون بعد خروجه من الفرن مباشرة.

السينابون مكونات السينابون طريقة عمل السينابون الحلويات الشرقيه السينابون بالقرفة والكاكاو

طريقة عمل حمص الشام.
اعراض سرطان المخ
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
