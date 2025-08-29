طريقة عمل السينابون السكر والقرفة

إذا كنتي تودين تقديم حلويات لذيذة في اليوم الاجازة إليكِ طريقة سهلة لعمل السينابون بالسكر (السينابون الكلاسيك):

المكونات:

العجينة:

3 كوب دقيق.

3 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف كوب لبن دافئ.

ربع كوب زبدة طرية.

1 بيضة.

رشة ملح.

الحشوة:

نصف كوب سكر بني (أو أبيض لو مش متوفر).

2 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.

ربع كوب زبدة طرية.

للتزيين (اختياري):

نصف كوب سكر بودرة + 2 ملعقة كبيرة لبن دافئ (لعمل جليز أبيض بسيط).

الطريقة:

تحضير العجينة:

في بولة كبيرة اخلطي اللبن الدافئ مع الخميرة والسكر، واتركيهم 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

أضيفي البيضة والزبدة ورشة الملح، ثم اخلطي جيداً.

أضيفي الدقيق بالتدريج واعجني حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة.

غطيها واتركيها تختمر ساعة تقريباً حتى يتضاعف حجمها.

تحضير الحشوة:

اخلطي السكر مع القرفة.

تشكيل السينابون:

افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل.

ادهنيها بالزبدة الطرية ثم وزعي خليط السكر والقرفة عليها.

لفي العجينة رول من الطرف الطويل وقطعيها دوائر متساوية (سمك 3 سم تقريباً).

رصي القطع في صينية مدهونة زبدة مع ترك مسافة بسيطة بينها.

الخبز:

اتركيها 20 دقيقة تختمر مرة ثانية.

اخبزيها في فرن ساخن على درجة 180 مئوية لمدة 20 – 25 دقيقة حتى تحمر.

التزيين:

بعد ما تخرج من الفرن، ادهني الوجه بالجليز (سكر بودرة + لبن) أو قدميها سادة بالسكر فقط.