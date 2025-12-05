قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سوريا مصدر قلق محتمل ويبقى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معقدا
لتجنب نزلات البرد.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة
صلاة الجمعة بالمسجد.. احذر فعل يجعل الملائكة لا تكتب اسمك مع الحضور
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025.. سلعة جديدة
قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
سقوط صاحب فيديو الابتزاز الانتخابي في سوهاج.. الأمن يكشف الحقيقة
حادث بحري على بُعد 15 ميلا بحريا غربي اليمن
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025
"بحوث الصحراء" يناقش تطوير آليات نظام معلومات الموارد الوراثية النباتية
ترتيب هدافي كأس العرب 2025.. من يعتلي القمة؟
زلزال بقوة 3.2 ريختر يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
اشتعال النيران في طائرة إيرباص A320 بعد هبوطها
محافظات

سقوط صاحب فيديو الابتزاز الانتخابي في سوهاج.. الأمن يكشف الحقيقة

المتهم
المتهم
سوهاج _ أنغام الجنايني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يهدد عددًا من المرشحين، مدعيًا أنهم منحوا وعودًا بتقديم مبالغ مالية ومواد تموينية للناخبين مقابل الإدلاء بأصواتهم لهم خلال الانتخابات، ثم تراجعوا عن هذه الوعود، على حد زعمه.

ووفقًا للتحريات، فإن محتوى الفيديو أثار جدلًا واسعًا عبر منصات السوشيال ميديا، لما تضمنه من ادعاءات تمس نزاهة العملية الانتخابية، وتسيء إلى سير إجراءات التصويت داخل المحافظة.

مديرية أمن سوهاج

وعلى الفور وجهت الأجهزة الأمنية المختصة بتكثيف جهودها للتأكد من صحة ما جاء في المقطع، وضبط المتهم القائم على نشره، وبالفحص، أمكن تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه صاحب مخزن خردة، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وتمكنت القوات من ضبطه في وقت قصير، واقتياده إلى جهة الاختصاص لمواجهة الاتهامات المنسوبة إليه، وبمواجهته بما ورد في الفيديو، لم يقدم أي دلائل تثبت صحة ادعاءاته، واعترف بتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل دون التأكد من المعلومات التي يرددها.

وتأتي جهود مديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، في إطار خطة وزارة الداخلية لمواجهة الشائعات ومحاولات التأثير السلبي على الرأي العام خلال فترة الانتخابات، والتصدي لأي محاولة لزعزعة الثقة في سلامة ونزاهة الإجراءات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف دوافعه والجهات التي قد تقف وراء نشر مثل هذه الادعاءات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مدير أمن سوهاج ضبط

