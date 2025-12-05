لتجنب نزلات البرد.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد من الغد انخفاضا في درجات الحرارة، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية قبل النزول من البيت لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إلى أن درجات الحرارة في الليل تشهد انخفاضات كثيرة، وقد تسجل في بعض المناطق خلال الأيام المقبلة 11 درجة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



القاهرة 25 14.

العاصمة الإدارية 26 13.

الإسكندرية 23 13.

العلمين 22 13.

مطروح 21 12.

6 أكتوبر 26 12.

بنها 25 14.

دمنهور 24 13.

وادى النطرون 25 14.

كفر الشيخ 24 13.

المنصورة 24 13.

الزقازيق 25 14.

شبين الكوم 24 13.

طنطا 24 12.

دمياط 25 16.

بورسعيد 26 17.

الإسماعيلية 27 14.

السويس 26 13.

العريش 30 14.

رفح 28 13.

رأس سدر 27 15.

نِخِل 24 12.

كاترين 18 06.

الطور 26 15.

طابا 24 14.

شرم الشيخ 27 18.

السلوم 20 11.

سيوة 20 10.

رأس غارب 25 17.

الغردقة 26 16.

سفاجا 26 16.

مرسى علم 27 18.

شلاتين 28 22.

حلايب 26 24.

بني سويف 26 12.

المنيا 27 11.

أسيوط 27 10.

- درجات الحرارة في

قنا 30 14.

الأقصر 30 14.

أسوان 31 16.

الوادى الجديد 29 14.

أبوسمبل 30 15.