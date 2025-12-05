قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سوريا مصدر قلق محتمل ويبقى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معقدا
لتجنب نزلات البرد.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة
صلاة الجمعة بالمسجد.. احذر فعل يجعل الملائكة لا تكتب اسمك مع الحضور
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025.. سلعة جديدة
قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
سقوط صاحب فيديو الابتزاز الانتخابي في سوهاج.. الأمن يكشف الحقيقة
حادث بحري على بُعد 15 ميلا بحريا غربي اليمن
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025
"بحوث الصحراء" يناقش تطوير آليات نظام معلومات الموارد الوراثية النباتية
ترتيب هدافي كأس العرب 2025.. من يعتلي القمة؟
زلزال بقوة 3.2 ريختر يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
اشتعال النيران في طائرة إيرباص A320 بعد هبوطها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لتجنب نزلات البرد.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد من الغد انخفاضا في درجات الحرارة، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية قبل النزول من البيت لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إلى أن درجات الحرارة في الليل تشهد انخفاضات كثيرة، وقد تسجل في بعض المناطق خلال الأيام المقبلة 11 درجة.

 بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 


القاهرة 25 14.

العاصمة الإدارية 26 13.

الإسكندرية 23 13.

 العلمين 22 13.

مطروح 21 12.

6 أكتوبر 26 12.

بنها 25 14.

دمنهور 24 13.

وادى النطرون 25 14.

كفر الشيخ 24 13.

المنصورة 24 13.

الزقازيق 25 14.

شبين الكوم 24 13.

طنطا 24 12.

دمياط 25 16.

بورسعيد 26 17.

الإسماعيلية 27 14.

السويس 26 13.

العريش 30 14.

رفح 28 13.

رأس سدر 27 15.

نِخِل 24 12.

كاترين 18 06.

الطور 26 15.

طابا 24 14.

شرم الشيخ 27 18.

السلوم 20 11.

سيوة 20 10.

رأس غارب 25 17.

الغردقة 26 16.

سفاجا 26 16.

مرسى علم 27 18.

شلاتين 28 22.

حلايب 26 24.

بني سويف 26 12.

المنيا 27 11.

أسيوط 27 10.

- درجات الحرارة في

قنا 30 14.

 الأقصر 30 14.

أسوان 31 16.

الوادى الجديد 29 14.

أبوسمبل 30 15.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد نزلات البرد

أسعار كروت الشحن

حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

صورة ارشيفية

منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع

نقيب المهندسين

نقيب المهندسين يقر زيادة جديدة في المعاشات لمواجهة الأعباء الاقتصادية

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

استخراج تراخيص البناء

استلام في 40 يومًا .. خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح

السير بنيامين سليد

فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

علي ماهر

علي ماهر: أنا ابن الأهلي.. والمطالبة بحقي ليست هجوما

المتهمين

حبس منتقبة و2 آخريات في تقديم رشاوى انتخابية

أرشيفية

حبس عنصرين إجراميين في غسل أموال مخدرات بـ 100 مليون جنيه

المتهمين

بدقن طويلة .. حبس شخصين وسيدة في البحيرة لتوزيع رشاوي انتخابية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

