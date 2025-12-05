قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سوريا مصدر قلق محتمل ويبقى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معقدا
لتجنب نزلات البرد.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة
صلاة الجمعة بالمسجد.. احذر فعل يجعل الملائكة لا تكتب اسمك مع الحضور
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025.. سلعة جديدة
قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
سقوط صاحب فيديو الابتزاز الانتخابي في سوهاج.. الأمن يكشف الحقيقة
حادث بحري على بُعد 15 ميلا بحريا غربي اليمن
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025
"بحوث الصحراء" يناقش تطوير آليات نظام معلومات الموارد الوراثية النباتية
ترتيب هدافي كأس العرب 2025.. من يعتلي القمة؟
زلزال بقوة 3.2 ريختر يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
اشتعال النيران في طائرة إيرباص A320 بعد هبوطها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاضاً في درجات الحرارة يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية، يشمل مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما يُتوقع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس بشكل عام.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية، توقع الخبراء شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.. مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد إلى جانب وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة.

 وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 مترا إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.5 الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

والنسبة لخليج السويس وخليج العقبة تكون الحالة معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية .


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :


القاهرة 25 - 14
العاصمة الادارية 26 - 13
6 اكتوبر 26 - 12
بنهــــا 25 -14
دمنهور 24 - 13
وادى النطرون 25 - 14
كفر الشيخ 24 - 13
المنصورة 24 - 13
الزقازيق 25 - 14
شبين الكوم 24 - 13
طنطا 24 - 12
دمياط 25 - 16
بورسعيد 26 - 17
الإسماعيلية 27 - 14
السويس 26 - 13
العريش 30 - 14
رفح 28 - 13

الأرصاد درجات الحرارة نشاط للرياح برودة الطقس الظواهر الجوية أمطار

