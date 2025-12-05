للتحقيقات.. حبس المتهم بالدعاية الانتخابية داخل مسجد بسوهاج

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج جهودها في ضبط التجاوزات المرتبطة بسير العملية الانتخابية، حيث تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص داخل أحد المساجد بدائرة مركز شرطة دار السلام.

وهو يقوم بالدعاية لأحد المرشحين مستخدمًا مكبر صوت، في مخالفة صريحة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، واعتداء واضح على حرمة أماكن العبادة.

رصد المقطع وضبط المتهم

وعقب رصد المقطع، وجهت الأجهزة المختصة بسرعة فحصه والتحرك لتحديد هوية المتهم، وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، وتم القبض عليه واقتياده إلى جهة الاختصاص لسؤاله بشأن الواقعة.

وبمواجهته، أقر المتهم باعترافات كاملة حول قيامه باستخدام مكبر صوت داخل المسجد للدعاية لصالح أحد المرشحين، مؤكدًا أنه ارتكب الفعل المشار إليه دون تصريح، ودون مراعاة الضوابط القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية.

وعقب تحرير المحضر اللازم، تم عرض المتهم على النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة من منطلق خطورتها لما تمثله من استغلال غير مشروع لدور العبادة في توجيه الناخبين.

وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وتؤكد مديرية أمن سوهاج، استمرارها في مواجهة أي محاولات لاستغلال المساجد أو المؤسسات الرسمية في الدعاية الانتخابية، أو أي انتهاكات تمس نزاهة وحياد العملية الديمقراطية، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف بالضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان منافسة شريفة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.