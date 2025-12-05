قبل إضافة أصوات الخارج.. الحصر العددي لأعلى الأصوات بدوائر محافظة قنا

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا، الحصر العددى للأصوات الحاصل عليها المرشحين بدوائر قنا الأربعة، قبل إضافة أصوات الخارج، وإعلان النتيجة رسمياً من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات منتصف الأسبوع، حيث جاءت الأرقام كالتالى:



الدائرة الأولي ومقرها بندر ومركز قنا جاءت الأصوات كالتالي، إجمالي المصوتين بالدائرة ٩٩٤٩٩ صوت، الباطل منهم ٣٣٩٣ صوت، والأصوات الصحيحة ٩٦١٠٦ صوت.

أحمد عبد السلام الشيخ 18339صوتاً، سعودى صابر 18320 صوتاً، سعــد ابراهيم الخيــام 17357 صوتاً، مصطفى محمـود مصطفى 15326 صوتاً.

الدائره الثانية ومقرها" قفط قوص نقاده" جاءت الأرقام كالتالى: أبوالحسن الجزار 25858 صوتاً، أحمد عبدالله العويضى19532صوتاً، محمـود أنور القاضى 17351صوتاً، على عبـدالقـادر 16916 صوتاً.

الدائره الثالثة ومقرها " نجع حمادي ودشنا والوقف" ، جاءت كالتالي: إجمالي المصوتين بالدائرة 111660 ناخبا، الأصوات الباطلة منهم 4112 صوتا، عدد الأصوات الصحيحة 107548 صوتا، النائب فتحي قنديل حصل على 56,317 صوتاً، فيما حصل اللواء خالد خلف الله 28721 صوتا، واللواء هشام الشعينى 24107 صوتا، ومحمود المنوفى 20290 صوتا، وعبدالباسط عبد النبي 17117 صوتا.



أما الدائرة الرابعة ومقرها" أبوتشت وفرشوط " فجاءت أرقام الحصر العددى كالتالى: أحمد عبدالحميد المحرزي 21128 صوتاً ، عصــام بركـات 18177 صوتاً، أحمـد الدربى 17209 صوتاً، طارق عيسى 16086صوتاً.