قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عون: لبنان تعمل مع اليونيفيل على كافة المستويات
مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية
جورج كلوني يعترف: زوجتي تعمل لدى جماعة الإخوان المسلمين
استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وإساءة استخدامها يضر المناعة
أول تعليق روسي على قرار الأمم المتحدة بشأن أطفال أوكرانيا
دراسة: الحرب على غزة تدفع مزيدًا من البريطانيين لاعتناق الإسلام
موعد صلاة الجمعة.. التوقيت الصحيح للصلوات
العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 80 مسيرة روسية
الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة معاون نيابة
مكتبة الإسكندرية تكشف الرسالة الأساسية للفيلم الجديد أصلك مستقبلك
قبل إضافة أصوات الخارج.. الحصر العددي لأعلى الأصوات بدوائر محافظة قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل إضافة أصوات الخارج.. الحصر العددي لأعلى الأصوات بدوائر محافظة قنا

انتخابات قنا
انتخابات قنا
يوسف رجب

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا، الحصر العددى للأصوات الحاصل عليها المرشحين بدوائر قنا الأربعة، قبل إضافة أصوات الخارج، وإعلان النتيجة رسمياً من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات منتصف الأسبوع، حيث جاءت الأرقام كالتالى:


الدائرة الأولي ومقرها بندر ومركز قنا جاءت الأصوات كالتالي، إجمالي المصوتين بالدائرة ٩٩٤٩٩ صوت، الباطل منهم ٣٣٩٣ صوت، والأصوات الصحيحة ٩٦١٠٦ صوت.

أحمد عبد السلام الشيخ 18339صوتاً، سعودى صابر 18320 صوتاً، سعــد ابراهيم الخيــام 17357 صوتاً، مصطفى محمـود مصطفى 15326 صوتاً.

الدائره الثانية ومقرها" قفط قوص نقاده" جاءت الأرقام كالتالى: أبوالحسن الجزار 25858 صوتاً، أحمد عبدالله العويضى19532صوتاً، محمـود أنور القاضى 17351صوتاً، على عبـدالقـادر  16916 صوتاً.

الدائره الثالثة ومقرها " نجع حمادي ودشنا والوقف" ، جاءت كالتالي: إجمالي المصوتين بالدائرة 111660 ناخبا، الأصوات الباطلة منهم 4112 صوتا، عدد الأصوات الصحيحة 107548 صوتا، النائب فتحي قنديل حصل على 56,317 صوتاً، فيما حصل اللواء خالد خلف الله 28721 صوتا، واللواء هشام الشعينى 24107 صوتا، ومحمود المنوفى 20290 صوتا، وعبدالباسط عبد النبي 17117 صوتا.


أما الدائرة الرابعة ومقرها" أبوتشت وفرشوط " فجاءت أرقام الحصر العددى كالتالى: أحمد عبدالحميد المحرزي 21128 صوتاً ، عصــام بركـات 18177 صوتاً، أحمـد الدربى 17209 صوتاً،  طارق عيسى 16086صوتاً.

قنا انتخابات مجلس النواب أصوات الخارج أخبار قنا انتخابات قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار كروت الشحن

حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

السير بنيامين سليد

فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

علي ماهر

علي ماهر: أنا ابن الأهلي.. والمطالبة بحقي ليست هجوما

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

ترشيحاتنا

لقاء وزير الكهرباء

وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتوزيع

التضامن

التضامن تشارك في ورشة عمل هيئة الاسكوا وجامعة الدول العربية في عمان

جولات تفتيشية على المحافظات

حملات مفاجئة لقطاع التفتيش والمتابعة بالتنمية المحلية علي أحياء العجوزة والبدرشين في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد