محافظات

محافظ قنا يتابع غلق لجان الانتخابات وانطلاق أعمال الفرز عبر الشبكة الوطنية

متابعة انتخابات قنا
متابعة انتخابات قنا
يوسف رجب

تابع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مساء اليوم، إجراءات غلق لجان الاقتراع في جميع دوائر المحافظة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، حيث اطمأن على انتظام سير العملية الانتخابية حتى اللحظات الأخيرة من اليوم الأخير من التصويت.

وخلال المتابعة، راجع المحافظ تقارير غرفة العمليات بشأن انضباط أعمال الغلق وتنظيم خروج الناخبين المتواجدين داخل حرم اللجان، مؤكداً حرص المحافظة على توفير أقصى درجات الانضباط والدقة في جميع مراحل العملية الانتخابية.

كما اطمأن محافظ قنا، على بدء أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية، مؤكداً أن عمليات الفرز تجري بحضور وكلاء ومندوبي المرشحين وفق الضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يعزز الشفافية ويضمن سلامة الإجراءات.

وشدد عبد الحليم، على أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستواصل متابعة أعمال الفرز أولاً بأول بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، موجهاً الشكر لجميع الجهات المشاركة في تأمين وتنظيم العملية الانتخابية على جهودهم طوال يومي التصويت.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت قرارا رقم 67 لسنة 2025، المتضمن إعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في أربع دوائر انتخابية بمحافظة قنا، يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر الجاري، وتشمل الدائرة الأولى، ومقرها مركز وبندر قنا، و الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص  ونقادة وقفط، والدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي، ودشنا والوقف، والدائرة الرابعة، ومقرها مركز أبوتشت وفرشوط، والمقرر أن يجرى الاقتراع بها.

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين في دوائر محافظة قنا الأربعة يبلغ 2 مليون و215 ألفا و436 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم داخل 307 مراكز انتخابية تضم 352 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي 9 مقاعد يتنافس عليها 129 مرشحًا.

كما أنهت محافظة قنا،كافة استعدادتها، لاستقبال الناخبين فى دوائر قنا الأربعة، لانتخاب 9 مرشحين بالنظام الفردى، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعادة الانتخابات فى كافة دوائر قنا، عقب تلقى طعون تفيد بحدوث خروقات فى العملية الانتخابية.


قنا مركز سيطرة الشبكة الوطنية غلق لجان الاقتراع العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب

