قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور
مكتب نتنياهو: نستعد لتسلم جثة محتجز عثر عليها شمال قطاع غزة
وصل 110.. زيادة الطعون على نتيجة المرحلة الثانية بانتخابات النواب أمام الإدارية العليا
النيابة تنتهي من سماع لأقوال والد السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور
فيديو ترامب النائم في اجتماع حكومي يثير الجدل
التضامن: 1.2 مليون شخص يستفيدون من برنامج كرامة بقيمة 11 مليار جنيه سنويا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم قنا تعلن وصول 16833 تابلت لطلاب المدارس الثانوية

مديرية تعليم قنا
مديرية تعليم قنا
يوسف رجب

أعلن هانى عنتر الصابر، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بقنا، وصول التابلت التعليمي 2025-2026  ل 16833 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي المقيدين بالمدارس الحكومية " رسمى - رسمى لغات" فقط ويحذر ما دون ذلك.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن المدارس  المشتركة بالمنظومة الإلكترونية، تبدأ تجهيز أوراق استلام التابلت التعليمي بداية من الأسبوع القادم فى كل مدرسة على حدا ووفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم تتم عملية استلام تابلت الصف الأول الثانوي، وفق إجراءات محددة تضمن التنظيم والدقة، وتشمل الخطوات التالية: يتوجه الطالب إلى مكتب البريد المصري لسداد رسوم تأمين التابلت المُحددة من قبل الوزارة.

ويحتفظ الطالب بإيصال السداد الأصلي وصورتين منه لتقديمها ضمن المستندات المطلوبة.

ويتوجه الطالب إلى مدرسته الثانوية لتسليم الأوراق اللازمة إلى إدارة المدرسة.

ويتم مراجعة المستندات من قبل شئون الطلاب والتأكد من صحة البيانات.

ويحدد موعد رسمي لتسليم الجهاز فى المدرسة بحضور الطالب وولي أمره.

كما يوقع الطالب وولي الأمر على إقرار استلام رسمي يتضمن تعهدًا بالمحافظة على الجهاز وردّه عند انتهاء الدراسة أو في حال التحويل أو الانسحاب.

ويستلم الطالب الجهاز ومعه شهادة صلاحية صادرة من الوكيل المُعتمد للتأكد من جودة الجهاز وخلوه من العيوب قبل التسليم.

قنا تعليم قنا طلاب المدارس الثانوية وصول 16833 تابلت الصف الأول الثانوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

ايديكس

إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

ترشيحاتنا

الاسماعيلي

الإسماعيلي يبدأ تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة الجونة

محمد شريف

خاص .. تحرك سريع من محمد شريف بعد المشادة مع حلمى طولان

يوسف محمد

شوبير عن وفاة سباح نادي الزهور: قلبي بيوجعني وماحدث لا يمكن تبريره

بالصور

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد