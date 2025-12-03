تعليم قنا تعلن وصول 16833 تابلت لطلاب المدارس الثانوية

أعلن هانى عنتر الصابر، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بقنا، وصول التابلت التعليمي 2025-2026 ل 16833 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي المقيدين بالمدارس الحكومية " رسمى - رسمى لغات" فقط ويحذر ما دون ذلك.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن المدارس المشتركة بالمنظومة الإلكترونية، تبدأ تجهيز أوراق استلام التابلت التعليمي بداية من الأسبوع القادم فى كل مدرسة على حدا ووفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم تتم عملية استلام تابلت الصف الأول الثانوي، وفق إجراءات محددة تضمن التنظيم والدقة، وتشمل الخطوات التالية: يتوجه الطالب إلى مكتب البريد المصري لسداد رسوم تأمين التابلت المُحددة من قبل الوزارة.

ويحتفظ الطالب بإيصال السداد الأصلي وصورتين منه لتقديمها ضمن المستندات المطلوبة.

ويتوجه الطالب إلى مدرسته الثانوية لتسليم الأوراق اللازمة إلى إدارة المدرسة.

ويتم مراجعة المستندات من قبل شئون الطلاب والتأكد من صحة البيانات.

ويحدد موعد رسمي لتسليم الجهاز فى المدرسة بحضور الطالب وولي أمره.

كما يوقع الطالب وولي الأمر على إقرار استلام رسمي يتضمن تعهدًا بالمحافظة على الجهاز وردّه عند انتهاء الدراسة أو في حال التحويل أو الانسحاب.

ويستلم الطالب الجهاز ومعه شهادة صلاحية صادرة من الوكيل المُعتمد للتأكد من جودة الجهاز وخلوه من العيوب قبل التسليم.