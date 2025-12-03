وفاة طفل في بطولة سباحة.. إليك الإسعافات الأولية للغرق

أثارت حادثة غرق طفل في حمام السباحة حالة كبيرة من القلق خاصة بين أولياء الأمور.

توفي الطفل يوسف محمد، لاعب نادى الزهور أثناء خوضه مسابقة الجمهورية للسباحة ضمن فئة أقل من 12 سنة، حيث فقد الوعى وغرق دون أن يلاحظه أحد.

وفاة طفل الزهور

ووفقا لما جاء في موقع redcross نكشف لكم الإسعافات الاولية لإنقاذ الشخص من الغرق.

بمجرد إنقاذ الشخص بأمان من الماء أو السائل، تحقق مما إذا كان يتنفس.

أمِل رأسَه للخلف هل يتحرك صدره؟ هل تسمعه أو تراه أو تشعر به وهو يتنفس أو إذا كانت الإجابة لا، فهو لا يتنفس.

إذا كنت بمفردك، اتصل بالطوارئ بعد أن تقضي دقيقة واحدة في إعطائهم أنفاس الإنقاذ والضغط على الصدر.

إعطاء خمسة أنفاس إنقاذية

أمِل رأسه للخلف، ثم اأحكم إغلاق فمك على فمه، واضغط على أنفه وانفخ خمس مرات في فمه.

قم بإجراء 30 ضغطة على الصدر عن طريق الدفع بقوة في منتصف الصدر لأعلى ولأسفل.

ادفع على الصدر بقوة وسرعة بمعدل منتظم بمعدل دفعتين في الثانية.

إذا بدأ الشخص في إظهار علامات الاستجابة، وفتح عينيه، أو بدأ في التنفس بشكل طبيعي، أو أصدر ضوضاء أو سعالًا، وتوقف عن الضغطات، ابدأ في علاجه من انخفاض حرارة الجسم.

إذا لم يظهر الشخص أي علامات على الاستجابة، استمر في إعطاء التنفس والضغط على الصدر.

عندما يغرق شخص ما، قد تكون رئتاه مليئتين بالسائل الذي كان بداخله.

في هذه الحالة، يُعدّ إعطاء أنفاس الإنقاذ أمرًا بالغ الأهمية لتزويدهما بالأكسجين وفي هذه الحالة، قد يستعيد قدرته على الاستجابة بعد إزالة السائل من رئتيه.