دعم متكامل لأصحاب الهمم في الجامعات بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
ريال مدريد يكتسح بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا
محمد الشيبي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية
رئيس لجنة متابعة انتخابات الإسكندرية: عدم صحة شكوى بوجود دعاية لمرشح خارج المقر الانتخابي
بيراميدز يطيح بالأهلي من وصافة الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية
وزير الإنتاج الحربي: استطعنا أن نكون جهة تُدر أرباحًا للدولة ونصدّر للخارج |فيديو
لجنة متابعة انتخابات الجيزة: تحرير محاضر لمحاولة تصوير بطاقة الاقتراع وحشد ناخبين بإمبابة
الوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات
بيراميدز يسجل الهدف الثاني فى الوقت القاتل أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
الزراعة ترد على الشائعات: معلومات "عزوف المزارعين" عن القمح غير دقيقة.. 2350 جنيهاً لسعر الإردب
بفضل دعم الرئيس السيسي.. وزير الإنتاج الحربي: لدينا اكتفاء ذاتي في تصنيع المدرعات | فيديو
أبرز الشكاوى الواردة للهيئة الوطنية للانتخابات من سوهاج وقنا والفيوم
وفاة طفل في بطولة سباحة.. إليك الإسعافات الأولية للغرق

يوسف محمد
يوسف محمد
اسماء محمد

أثارت حادثة غرق طفل في حمام السباحة حالة كبيرة من القلق خاصة بين أولياء الأمور.

توفي الطفل يوسف محمد، لاعب نادى الزهور أثناء خوضه مسابقة الجمهورية للسباحة ضمن فئة أقل من 12 سنة، حيث فقد الوعى وغرق دون أن يلاحظه أحد.

وفاة طفل الزهور

ووفقا لما جاء في موقع redcross نكشف لكم الإسعافات الاولية لإنقاذ الشخص من الغرق.

بمجرد إنقاذ الشخص بأمان من الماء أو السائل، تحقق مما إذا كان يتنفس.
أمِل رأسَه للخلف هل يتحرك صدره؟ هل تسمعه أو تراه أو تشعر به وهو يتنفس أو إذا كانت الإجابة لا، فهو لا يتنفس.

إذا كنت بمفردك، اتصل بالطوارئ بعد أن تقضي دقيقة واحدة في إعطائهم أنفاس الإنقاذ والضغط على الصدر.

إعطاء خمسة أنفاس إنقاذية
أمِل رأسه للخلف، ثم اأحكم إغلاق فمك على فمه، واضغط على أنفه وانفخ خمس مرات في فمه.

قم بإجراء 30 ضغطة على الصدر عن طريق الدفع بقوة في منتصف الصدر لأعلى ولأسفل.
ادفع على الصدر بقوة وسرعة بمعدل منتظم بمعدل دفعتين في الثانية.

إذا بدأ الشخص في إظهار علامات الاستجابة، وفتح عينيه، أو بدأ في التنفس بشكل طبيعي، أو أصدر ضوضاء أو سعالًا، وتوقف عن الضغطات، ابدأ في علاجه من انخفاض حرارة الجسم.

إذا لم يظهر الشخص أي علامات على الاستجابة، استمر في إعطاء التنفس والضغط على الصدر.

عندما يغرق شخص ما، قد تكون رئتاه مليئتين بالسائل الذي كان بداخله.

في هذه الحالة، يُعدّ إعطاء أنفاس الإنقاذ أمرًا بالغ الأهمية لتزويدهما بالأكسجين وفي هذه الحالة، قد يستعيد قدرته على الاستجابة بعد إزالة السائل من رئتيه.

طفل الزهور غرق طفل الزهور الاسعافات الاولية للغرق وفاة طفل أثناء السباحة وفاة طفل حمام السباحة بطولة السباحة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

علي سيد الأهل

موعد ومكان عزاء المخرج علي سيد الأهل

عمرو دياب

عمرو دياب يتربع على عرش الموسيقى العربية في 2025 كأفضل فنان وألبوم وأغنية

احمد فهمي وهنا الزاهد

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

بالصور

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

الهولندية لاروسي تحتفل بأغنيةً انبساط تزامنا مع تكريمها بملتقى التميز والإبداع العربي

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

