عمرو دياب يتربع على عرش الموسيقى العربية في 2025 كأفضل فنان وألبوم وأغنية

واصل الهضبة عمرو دياب ترسيخ هيمنته على ساحة الموسيقى العربية في 2025، بعد فوزه بلقب أفضل فنان وأفضل ألبوم، إلى جانب تتويج أغنيته “خطفوني” كأفضل أغنية لعام 2025 على منصة “أنغامي”، في إنجاز يضيفه الفنان الأكثر تأثيرًا في المنطقة إلى مسيرته الاستثنائية.

الفنان عمرو دياب لم يكتفِ بالألقاب، بل حقق رقمًا قياسيًا جديدًا بتجاوز 3 مليارات استماع على أنغامي، كأعلى فنان استماعا عبر المنصة، ليُثبت مجددًا أنه الظاهرة الموسيقية الممتدة عبر الأجيال.

وفي تأكيد آخر على شعبيته الجارفة، تصدّر عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا في مصر على منصة سبوتيفاي لعام 2025، متفوقًا على كل الأسماء في سباق الاستماع الرقمي.

الجدير بالذكر أن ألبوم ابتدينا الذي طرحه الهضبة في الصيف الماضي مازال يتصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة في الشرق الأوسط .

ومن ناحية أخرى يستعد النجم الكبير عمرو دياب لاحياء حفل غنائي كبير في الكويت يوم ١١ ديسمبر الجاري.