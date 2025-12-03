قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة دمنهور تستقبل وفد جامعة إكستريمادورا لتعزيز التدويل الأكاديمي

استقبل رئيس جامعة دمنهور وفدا بحثيًا رفيع المستوى من جامعة إكستريمادورا الإسبانية، ضم كلا من الدكتور فرانسيسكو خافير ميسياس، و الدكتورة ماريا خوسيه بنيتو، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الأكاديمية والبحثية، في إطار حرص جامعة دمنهور على تعزيز شراكاتها الدولية ودعم منظومة البحث العلمي والانفتاح على الخبرات العالمية،

شهد اللقاء حضور كل من  الدكتور منيع مبروك، الدكتورة شيرين الفخراني، الدكتور أحمد الغنام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.


استهل الدكتور إلهامي ترابيس، اللقاء بالترحيب بالضيوف الكرام في رحاب جامعة دمنهور، معربا عن بالغ سعادته بتلك الزيارة التي تمثل خطوة مهمة نحو دعم التدويل الأكاديمي بجامعة دمنهور وتعزيز حضورها على الخريطة البحثية الدولية، مشددا على أهمية الشراكات مع الجامعات الأوروبية في نقل الخبرات وتبادل المعرفة ورفع كفاءة البحث العلمي.


وأكد "ترابيس" أن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من استراتيجية جامعة دمنهور وحرصها على تعزيز التعاون الدولي، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وربط الجامعة بالقضايا العالمية ذات الصلة بالتنمية المستدامة والابتكار والمعرفة، معربا عن ثقته الكاملة بأن هذا اللقاء سيكون نقطة انطلاق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن جامعة دمنهور ستظل شريكة ملتزمة في ترجمة الابتكار إلى واقع ملموس، والالتزام المشترك ببناء مستقبل أكثر استدامة وريادة علمية، نسعى جميعا لتحقيقه تحت راية العلم والمعرفة.


خلال اللقاء، قدّم الجانبان عرضا شاملا للإمكانات الأكاديمية والبحثية المتاحة في كلتا الجامعتين، كما تم استعراض مجالات التميز البحثي بجامعة اكستريمادورا، والخبرات المتقدمة في مجالات الزراعة والعلوم الغذائية والاستدامة والبيئة، إلى جانب إمكانات جامعة دمنهور البحثية ومعاملها المتطورة وبرامج الدراسات العليا بها.

وقد ناقش الجانبان فرص التعاون في عدد من المسارات، من بينها تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تخدم قضايا التنمية المستدامة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى إمكانية تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا، فضلا عن التقدم للحصول على منح ومشروعات دولية ممولة بالشراكة بين الجامعتين.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوفد الإسباني عن بالغ سعادتهم بالتعاون مع جامعة دمنهور، و تقديرهم لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بالإمكانات العلمية والبشرية التي تتمتع بها جامعة دمنهور، متطلعين إلى توقيع بروتوكول تعاون رسمي خلال الفترة المقبلة يترجم هذه اللقاءات إلى خطوات عملية ومشروعات مشتركة تخدم الجانبين، وتساهم في تعزيز مكانة الجامعتين على الساحة الدولية.

جامعة دمنهور جامعة إكستريمادورا رئيس جامعة دمنهور

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

