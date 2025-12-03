الكينج راجع.. محمد منير يُفاجئ جمهوره ببروفة خاصة تُشعل السوشيال ميديا |شاهد

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو قصيرًا للنجم محمد منير، وهو يعمل بروفة لمجموعة من أغانيه، مع أعضاء فرقته الموسيقية.

وأجرى الكينج محمد منير، البروفة في استديو خاص بأعماله الفنية، مساء أمس الثلاثاء، وذلك بحضور أعضاء الفرقة، حازم عبدالقادر، نور عاشور، هشام جلال، أندريه، طارق رؤوف، رضا حنكش، أحمد رزة، محمد زتونة، أحمد محمود، نوران عطا الله، ومدير الفرقة نادر محمد.



ويتعاون الكينج محمد منير مع الشاعر مصطفى حدوتة للمرة الثانية، في أغنية "مكاني" وهي الأغنية الرسمية لكأس العرب قطر 2025، وذلك بعد تحقيقهما نجاحًا كبيرًا في أغنية "ضي".



وأعرب حدوتة عن سعادته بالتعاون مع منير للمرة الثانية، قائلًا في بيان صحفي: نستكمل رحلة نجاحنا في أغنية "مكاني"، التي حرصنا خلالها على توضيح روح الوحدة والتقرب بين الشعوب العربية سواء في العادات أو الاهتمامات، بالإضافة إلى روابط وأواصر العرب فيما بينهما واشتراكهما في آمال متشابهه، وكأننا عائلة واحدة متحدون؛ لذا تهدف الأغنية الرسمية للبطولة إلى التركيز على اتحادنا بشغف وحب كرة القدم مهما كانت الجنسية.