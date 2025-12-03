أحمد موسى ينفعل بسبب بيان إثيوبيا: يعبر عن ميليشيات ولازم نرد عليه.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى على البيان الإثيوبي الذي يتهم بشن حملات لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، قائلًا: "إن النظام الإثيوبي يريد استخدام السد الإثيوبي كورقة سياسية ضد مصر.



وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الهدف من بناء السد هو تصدير مشكلات لمصر، بهدف زعزعة استقرارها، ليكونوا ممسكين عنها المياه، مؤكدًا ضرورة رد مصر على البيان الإثيوبي، و«العين بالعين»، مضيفًا: «ونرد الساعة 10 ولا نجعل إثيوبيا تتجاوز علينا».

وأشار إلى أن البيان الإثيوبي لا يعبر عن دولة، بل يعبر عن ميليشيات، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بأي تطاول من جانب إثيوبيا، وأن مصر هي الدولة الأكبر والأهم.

ولفت إلى أن مصر ساعدت إثيوبيا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، موضحًا أن إثيوبيا تمتلك كمية من الأمطار تصل إلى 950 مليار متر مكعب من مياه المطر، «وباصين على حصة مصر».

وأكد أن 95% من إثيوبيا أراضي خضراء، بينما نحن 95% صحراء، وكل ذلك ضغط على مصر، مشددًا على أن السد الإثيوبي لن يكون ورقة سياسية تُستخدم ضد مصر، وقال: «هذا أمر بالنسبة للـ100 مليون، ولن نتراجع عن كباية مياه، وحقنا موجود ومحفوظ».





