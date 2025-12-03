رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد رافع المياه بالتجمع الخامس

تفقد المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، رافع المياه رقم 5 الواقع بمحور التسعين الجنوبي بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بحضور المهندس محمد محي نائب رئيس الجهاز لقطاع المحطات، ومسؤولي المحطة.

وخلال الجولة، استمع إلى شرح تفصيلي عن منظومة تشغيل المياه قدمه المهندس شعبان كمال، مدير محطات المياه بالمدينة، كما تابع رئيس الجهاز سير العمل داخل الرافع، واطلع على كفاءة التشغيل وأعمال الصيانة الدورية المنفذة بالموقع.

وشدد رئيس الجهاز على أهمية استمرار الجاهزية الفنية لمحطات الرفع لضمان انتظام ضخ المياه لجميع المناطق السكنية، مؤكدًا أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بمحطات المياه والصرف باعتبارها عنصرًا أساسيًا من عناصر البنية التحتية بمدينة القاهرة الجديدة.

خطة متكاملة للصيانة

وأشار إلى أن قطاع المحطات يعمل وفق خطة متكاملة للصيانة الدورية والتطوير المستمر، بما يضمن استدامة الخدمة ورفع كفاءة التشغيل، موجهًا بسرعة التعامل مع أي ملاحظات فنية قد تظهر، مع الالتزام التام بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المواقع.

من جانبه، أوضح المهندس محمد محي نائب رئيس الجهاز لقطاع المحطات أن رافع المياه رقم 5 يُعد من المحطات الحيوية بالمدينة، حيث يخدم عددًا كبيرًا من المناطق السكنية والتوسعات العمرانية، مؤكدًا أن أعمال الصيانة والمتابعة الفنية تتم وفق جدول زمني منظم لضمان استمرارية وكفاءة الضخ.