رئيس جهاز حدائق العاصمة يكثّف متابعته الميدانية لرفع كفاءة مواقع المبادرة الرئاسية

يواصل جهاز مدينة حدائق العاصمة، برئاسة المهندس أحمد العربي، جولاته الميدانية المكثفة لمتابعة أعمال التطوير المستمرة ضمن خطة الجهاز لمتابعة أعمال البنية التحتية، وأرصفة الطرق وصيانة المسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة، التى تخدم المشروعات السكنية بالكامل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل بالإعلان العاشر، والوقوف على الاحتياجات الفعلية بكل منطقة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي ملاحظات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد شملت جولته عدة مناطق مختلفة بالعمارات السكنية بالمواقع أرقام ( ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩ ، ٨٠، ٨١، ٨٢ ) بالمرحلة الرابعة بحي الزهور، حيث تابع أعمال رفع الكفاءة الجارية، موجّهًا بتكثيف أعمال النظافة والاهتمام بنظافة الشوارع الداخلية وحول العمارات، وإزالة الردش الناتج عن أعمال التطوير، إلى جانب الاهتمام بأعمال الزراعة وتهذيب الأشجار وتكثيف المغطيات والزهور ونظافة المسطحات الخضراء بما يحافظ على المظهر الحضاري.

تأهيل الطرق والأرصفة

كما تابع أعمال إعادة تأهيل الطرق والأرصفة ورفع كفاءتها بعد رصد الملاحظات، إلى جانب استكمال أعمال الإنترلوك، وقد شدد على تنظيف غرف التفتيش والبلاعات وتركيب الأغطية المفقودة لضمان كفاءة شبكات المياه والصرف، كما تابع عمليات صيانة أعمدة الإنارة وهو ما يتطلب تشغيل الكهرباء لمعرفة الأعمدة التى تتطلب صيانه وتغير الكشافات موضحا بأن الهدف من هذه الجهود هو توفير بيئة آمنة ومظهر حضاري يليق بالمواطن المصري.

وشدد على أن خطة الصيانة والتطوير تسير وفق منهجية علمية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في المرافق العامة، وتعزيز جودة الحياة، والحفاظ على الصورة الجمالية لمدينة حدائق العاصمة باعتبارها إحدى المدن الواعدة من الجيل الرابع التي تشهد معدلات إنجاز متسارعة في مختلف المجالات.

وأكد المهندس أحمد العربي، رئيس الجهاز، أنه يتابع عن كثب سير الأعمال ميدانيًا داخل جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لضمان استمرار كفاءة الخدمات وتقديم بيئة عمرانية متكاملة للمواطنين.