الحاجة سبيلة.. وفاة سيدة العطاء التي تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر
قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
لماذا وصف الله أهل الجنة بـ متكئين؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح الحكمة
محمد صلاح على أبواب رقم تاريخي جديد الليلة.. أرقام قياسية تنتظر ملك ليفربول
الكشف عن موعد انضمام اللاعبين لمنتخباتهم في أمم إفريقيا
رئيس جهاز حدائق العاصمة يكثّف متابعته الميدانية لرفع كفاءة مواقع المبادرة الرئاسية

آية الجارحي

يواصل جهاز مدينة حدائق العاصمة، برئاسة المهندس أحمد العربي، جولاته الميدانية المكثفة لمتابعة أعمال التطوير المستمرة ضمن خطة الجهاز لمتابعة أعمال البنية التحتية، وأرصفة الطرق وصيانة المسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة، التى تخدم المشروعات السكنية بالكامل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل بالإعلان العاشر، والوقوف على الاحتياجات الفعلية بكل منطقة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي ملاحظات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد شملت جولته عدة مناطق مختلفة بالعمارات السكنية بالمواقع أرقام ( ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩ ، ٨٠، ٨١، ٨٢ ) بالمرحلة الرابعة بحي الزهور، حيث تابع أعمال رفع الكفاءة الجارية، موجّهًا بتكثيف أعمال النظافة والاهتمام بنظافة الشوارع الداخلية وحول العمارات، وإزالة الردش الناتج عن أعمال التطوير، إلى جانب الاهتمام بأعمال الزراعة وتهذيب الأشجار وتكثيف المغطيات والزهور ونظافة المسطحات الخضراء بما يحافظ على المظهر الحضاري. 

 تأهيل الطرق والأرصفة 

كما تابع أعمال إعادة تأهيل الطرق والأرصفة ورفع كفاءتها بعد رصد الملاحظات، إلى جانب استكمال أعمال الإنترلوك، وقد شدد على تنظيف غرف التفتيش والبلاعات وتركيب الأغطية المفقودة لضمان كفاءة شبكات المياه والصرف، كما تابع عمليات صيانة أعمدة الإنارة وهو ما يتطلب تشغيل الكهرباء لمعرفة الأعمدة التى تتطلب صيانه وتغير الكشافات موضحا بأن الهدف من هذه الجهود هو توفير بيئة آمنة ومظهر حضاري يليق بالمواطن المصري. 

وشدد  على أن خطة الصيانة والتطوير تسير وفق منهجية علمية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في المرافق العامة، وتعزيز جودة الحياة، والحفاظ على الصورة الجمالية لمدينة حدائق العاصمة باعتبارها إحدى المدن الواعدة من الجيل الرابع التي تشهد معدلات إنجاز متسارعة في مختلف المجالات. 

وأكد المهندس أحمد العربي، رئيس الجهاز، أنه يتابع عن كثب سير الأعمال ميدانيًا داخل جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لضمان استمرار كفاءة الخدمات وتقديم بيئة عمرانية متكاملة للمواطنين.

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

برلمانية: إيديكس 2025 يعزز ريادة مصر الصناعية.. وحزمة الحوافز الضريبية تدعم توسع المصانع

في اليوم العالمي لذوي الإعاقة| تشريعات مصرية تمنح حزمة إعفاءات غير مسبوقة لدعم الدمج

مصر المستقبل: اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تجديد للعهد نحو الاندماج والمساواة في الحقوق

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك| تعرف على الأعراض والأسباب

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "توكسيك"

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

