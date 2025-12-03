انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم، توافدًا ملحوظًا من المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب 2025 منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، وسط أجواء هادئة وتنظيم دقيق داخل المقرات الانتخابية بجميع المراكز والمدن.





حيث أوضح المستشار أشرف العزب، رئيس لجنة معهد الفتيات النموذجي بمدينة دمنهور، أن سير العملية الانتخابية داخل اللجنة يسير بانضباط كامل منذ فتح أبواب التصويت، موضحًا أن اللجان لم تشهد أي معوقات تؤثر على انتظام التصويت، وسط تعاون كامل بين القضاة والموظفين والأجهزة المعنية بالتنظيم.





وأكد العزب أن اللجنة تستقبل الناخبين بشكل منتظم، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، مشيرًا إلى وجود التزام كبير من المواطنين بالإجراءات المنظمة لعملية التصويت.

وأضاف أن الإقبال يشهد تزايدًا تدريجيًا على مدار اليوم، وأن العمل داخل اللجنة يتم وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان الشفافية والانضباط.

وتستمر لجان البحيرة في استقبال الناخبين حتى موعد الإغلاق المقرر، وسط استعدادات مكثفة لضمان خروج اليوم الانتخابي بشكل مشرف وآمن.