الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

5 توابل تحول الأكلات إلى طعم المطاعم

توابل
توابل
اسماء عبدالحفيظ

تسعى الكثير من السيدات ، إلى الوصول لطعم المطاعم في الأكلات اليومية داخل المنزل، فالجميع يريد تقديم أطباق غنية بنكهة فاخرة دون الحاجة إلى تكلفة عالية أو مجهود كبير، ويظن البعض أن سر المطاعم يكمن في المكونات الباهظة، لكن الحقيقة أن السر الأكبر هو مجموعة من التوابل التي تغير نكهة أي طبق وتجعله أقرب إلى الأكل الجاهز ، وتضيف إليه لمسة احترافية.

لذلك نقدم خمس توابل أساسية ، قادرة على إحداث هذا الفرق في كل وصفة ، سواء كانت لحوم أو فراخ أو خضار أو مكرونات أو حتى شوربات.

بهار البابريكا.. سر اللون والطعم في أطباق المطاعم

تعد البابريكا واحدة من أشهر التوابل المستخدمة في مطابخ العالم ، لأنها تضيف لونا شهيا ونكهة مميزة تجعل الطبق يبدو وكأنه خرج من أحد المطاعم الكبرى.

وتستخدم البابريكا في تتبيل الدجاج المشوي، والبطاطس والمكرونة والصلصات ، وتدخل في إعداد الكرسبي لأنها تمنح القرمشة لونا جذابا، دون الحاجة لإضافات صناعية كما تضيف نكهة خفيفة من الحلاوة المدخنة التي يحبها الكثيرون، وتتميز بأنها توابل متعددة الاستخدامات مما يجعلها أساسيا في أي مطبخ يبحث عن طعم احترافي.

الثوم البودر.. أساس نكهة المطاعم الشرقية والغربية

لا يمكن الحديث عن نكهة المطاعم بدون ذكر الثوم البودر ، فهو واحد من أسرار الطعم القوي الذي يعطي للوجبة عمقا، وتميزا لا يمكن تجاهله ويستخدم الثوم البودر في تتبيلات الدجاج والمكرونة والأرز والشوربات ، ويضاف أيضا إلى البطاطس المحمرة ليمنحها طعما مختلفا ، كما أنه يدخل في صناعة الصوصات التي تقدم مع البرجر والفراخ المشوية، وتقوم المطاعم باستخدامه لأنه يمنح النكهة بشكل سريع ومتوازن دون أن يطغى على باقي المكونات مما يجعله من أهم التوابل التي يجب تواجدها في كل مطبخ.

الكاري.. يمنح الطبق روح المطبخ الهندي المميز

أصبح الكاري من أكثر التوابل رواجا في السنوات الأخيرة ، بسبب نكهته الغنية وقدرته على تحويل أي وصفة عادية إلى طبق مختلف تماما، يشبه طعام المطاعم التي تقدم الأكلات الهندية والآسيوية ويتميز الكاري بأنه مزيج من عدة توابل مثل الكركم والكمون والكزبرة المطحونة، مما يجعله مصدرا لنكهة قوية ومركبة وتستخدمه المطاعم في وصفات الدجاج والبطاطس والصلصات والأرز ، لأنه يضفي رائحة قوية ولونا ذهبيا جميلا ويمنح شعورا بالدفء والغنى في الطعم، لذلك يعد من أهم التوابل التي تصنع الفارق في أي مطبخ.

الزعتر البري.. لمسة احترافية في كل طبق

يعتبر الزعتر البري، من التوابل التي لا غنى عنها في المطابخ المحترفة ، لأنه يضيف نكهة عالية ويمنح الأطباق رائحة مميزة تعطي انطباعا فوريا بأن الطعام من إعداد شيف محترف، ويستخدم الزعتر في تتبيلات اللحوم والفراخ، ويضاف إلى البطاطس المشوية والبيتزا والخبز والسلطات وهو من الأعشاب التي تحتفظ برائحتها لمدة طويلة، مما يمنح الطعام عمقا مع كل لقمة، كما يضيف مذاقا خفيفا من المرارة المقبولة التي تجعل الأطباق أكثر توازنا وهو ما تبحث عنه المطاعم عند إعداد وجباتها

بهار الفاهيتا.. مفتاح الطعم المكسيكي الذي يحبه الجميع

انتشر بهار الفاهيتا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بسبب نكهته الغنية القريبة من طعم المطاعم العالمية، وهو مزيج من توابل متعددة مثل الكمون والكزبرة والثوم البودر والبصل البودر والبابريكا ، ويستخدم في تتبيل الفراخ واللحمة والمكرونة، كما يمكن إضافته إلى البطاطس والصلصات للحصول على طعم مكسيكي مميز ويعتبر من التوابل التي توفر الوقت والجهد لأنك بمجرد إضافته تحصلين على نكهة جاهزة بالكامل دون الحاجة لخلط توابل كثيرة لذلك فهو اختيار مثالي للوصفات السريعة التي تحتاج إلى طعم قوي في وقت قليل.

كيفية استخدام هذه التوابل للحصول على أفضل نتيجة

لتحقيق النتيجة المطلوبة يجب استخدام التوابل بكمية متوازنة فالزيادة قد تجعل الطعم غامقا والنقص قد يفقد الوجبة نكهتها ويمكن دمج أنواع من هذه التوابل معا مثل البابريكا والثوم البودر أو الكاري والزعتر للحصول على نكهة خاصة ببيتك فقط كل ما عليك هو تجربة كميات صغيرة ثم ضبطها حسب رغبة الأسرة ومع الوقت ستصلين إلى خليط التوابل المثالي الذي يمنح طعامك طعما احترافيا يشبه طعم المطاعم تماما.

التوابل نكهة المطاعم المطاعم الاكلات اليومية

