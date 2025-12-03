قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: إيديكس 2025 جعل مصر مركز كبير للصناعات الدفاعية بالشرق الأوسط

النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
فريدة محمد

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالافتتاح المهيب الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية « إيديكس 2025 »، مؤكدًا أن هذا الحدث العالمي وضع مصر في صدارة الدول القادرة على تصنيع وتطوير وتوطين التكنولوجيا الدفاعية، ورسّخ مكانتها كمركز إقليمي مؤثر في منظومة الصناعات العسكرية.

وقال «أباظة» فى بيان له أصدره اليوم : إن الحضور الدولي الواسع، وتنوع المشاركات من كبرى الشركات العالمية، يعكس ثقة العالم المتزايدة في مصر وقدرتها على قيادة مسار جديد في الصناعات الدفاعية إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن تنظيم مصر لهذا الحدث للعام الرابع يؤكد نجاحها المستمر في بناء قاعدة صناعية عسكرية حديثة مؤكداً أن مصر وجهت 6 رسائل قوية للعالم من خلال إيديكس 2025 وهى :
1. مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للصناعات الدفاعية بفضل قدراتها الإنتاجية وتوسعها في نقل وتوطين التكنولوجيا العسكرية.
2. قدرة الدولة المصرية على تنظيم مؤتمرات ومعارض عالمية كبرى تؤكد استقرارها وأمنها وقدرتها على جذب شركاء من مختلف القارات.
3. الصناعات العسكرية المصرية تتطور بوتيرة غير مسبوقة بما يجعلها شريكًا موثوقًا في مجالات التسليح والدعم الفني.
4. التوازن الاستراتيجي في المنطقة لن يتحقق دون الدور المصري القائم على الردع وحماية الأمن القومي العربي.
5. مصر لاعب رئيسي في أمن الشرق الأوسط من خلال صناعات تساهم في دعم القوات المسلحة العربية وتعزيز قدراتها الدفاعية.
6. رسالة سلام وقوة في آن واحد: مصر دولة تحمي السلام لكنها تملك القوة اللازمة لصون حدودها ومقدراتها.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بأهمية الدور التاريخي والمحوري الذي تلعبه مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا أنها كانت وما زالت الدعامة الأساسية للسلام الإقليمي، والقوة التي يُعوَّل عليها في مواجهة التحديات التي تهدّد دول المنطقة سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا.
 

وأوضح أن انعقاد «إيديكس 2025» تحت رعاية الرئيس السيسي يعكس الرؤية المصرية المتقدمة لبناء قوة دفاعية متطورة، ويبعث برسالة طمأنة لحلفاء وشركاء مصر بأن القاهرة مستمرة في دعم أمنهم عبر تعزيز صناعاتها الدفاعية وتطوير قدراتها القتالية مؤكّدًا أن مصر تمضي بثبات نحو بناء منظومة دفاعية وطنية قوية، تجعلها ركيزة استقرار للمنطقة بأكملها، وأن «إيديكس» أصبح علامة دولية بارزة في سجل المعارض الدفاعية العالمية.

