دفاع النواب : إيديكس 2025 أكد امتلاك مصر أقوى مصانع السلاح بالشرق الأوسط

أشاد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بالافتتاح المهيب الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»، مؤكّدًا أن مصر قدمت للعالم نسخة استثنائية من أكبر معرض للصناعات الدفاعية في الشرق الأوسط، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتها الصناعية والتكنولوجية.



وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن المعرض هذا العام لم يكن مجرد عرض للأسلحة أو المعدات العسكرية، بل كان استعراضًا لقوة الدولة المصرية الحديثة، ورؤية استراتيجية تؤكد أن القاهرة أصبحت قوة إقليمية قادرة على حماية أمنها وصياغة مستقبل المنطقة.

مشيراً الى أن هذا المعرض أكد مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها ان مصر أصبحت مركزًا متقدمًا للصناعات الدفاعية، قادرة على تصنيع وتطوير أنظمة عسكرية معقدة بأيدٍ وطنية والتنظيم العالمي للمعرض يؤكد الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به مصر، وقدرتها على استضافة فعاليات دولية ضخمة.

كما أكد أن الصناعات المصرية باتت ضمن المنافسة الدولية، حيث شهد المعرض إقبالًا من الشركات الكبرى لتوقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات مصرية وأن معادلة الأمن العربى أصبحت ترتكز أكثر على الدور المصري، الذي نجح في إعادة التوازن الاستراتيجي للمنطقة وأن الصناعات الدفاعية أصبحت رافدًا مهمًا للاقتصاد القومي من خلال التصدير وفتح أبواب توطين التكنولوجيا.



وأشار النائب خالد طنطاوى إلى أن مصر أظهرت قدرة غير مسبوقة على دمج الابتكار الهندسي مع القوة العسكرية، مؤكّدًا أن «إيديكس» أصبح منصة دولية تُظهر للعالم أن القاهرة ليست فقط دولة تستهلك السلاح، بل تصنعه وتصدره وتطوره.