مصر أمام اختبارين ناريين بعد تعادل الكويت.. ناقد رياضي يتساءل: هل يتدارك المنتخب الموقف؟|فيديو
الفنانة فيدرا تكشف سر أزمة الكلاب الضالة: «المشكلة مش في الحيوانات.. المشكلة فينا» |فيديو
مصطفى الفقي: مصر غيّرت فلسفة التسليح منذ الستينيات.. وتنوّع السلاح ضرورة استراتيجية|فيديو
ضوابط صارمة لحماية الباحثين عن عمل.. غرامات وسجن لشركات التوظيف غير المُرخصة
4 أطعمة لا تتناولها أبدا مع نزلات البرد
تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور
نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟
مش بتكسف | زينة: مشوفتش رجالة في حياتي
حقيقة مفاوضات سيراميكا لضم أفشة في يناير
الوطنية للانتخابات: لا إصدار قرارات قانونية ضد المرشحين قبل التحقيق وضمان حقوقهم كاملة
دفاع النواب : إيديكس 2025 أكد امتلاك مصر أقوى مصانع السلاح بالشرق الأوسط
أطعمة تعالج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

دفاع النواب : إيديكس 2025 أكد امتلاك مصر أقوى مصانع السلاح بالشرق الأوسط

أميرة خلف

أشاد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بالافتتاح المهيب الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»، مؤكّدًا أن مصر قدمت للعالم نسخة استثنائية من أكبر معرض للصناعات الدفاعية في الشرق الأوسط، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتها الصناعية والتكنولوجية.


وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن المعرض هذا العام لم يكن مجرد عرض للأسلحة أو المعدات العسكرية، بل كان استعراضًا لقوة الدولة المصرية الحديثة، ورؤية استراتيجية تؤكد أن القاهرة أصبحت قوة إقليمية قادرة على حماية أمنها وصياغة مستقبل المنطقة.

مشيراً الى أن هذا المعرض أكد مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها ان مصر أصبحت مركزًا متقدمًا للصناعات الدفاعية، قادرة على تصنيع وتطوير أنظمة عسكرية معقدة بأيدٍ وطنية والتنظيم العالمي للمعرض يؤكد الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به مصر، وقدرتها على استضافة فعاليات دولية ضخمة.

كما أكد أن الصناعات المصرية باتت ضمن المنافسة الدولية، حيث شهد المعرض إقبالًا من الشركات الكبرى لتوقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات مصرية وأن معادلة الأمن العربى أصبحت ترتكز أكثر على الدور المصري، الذي نجح في إعادة التوازن الاستراتيجي للمنطقة وأن الصناعات الدفاعية أصبحت رافدًا مهمًا للاقتصاد القومي من خلال التصدير وفتح أبواب توطين التكنولوجيا.


وأشار النائب خالد طنطاوى إلى أن مصر أظهرت قدرة غير مسبوقة على دمج الابتكار الهندسي مع القوة العسكرية، مؤكّدًا أن «إيديكس» أصبح منصة دولية تُظهر للعالم أن القاهرة ليست فقط دولة تستهلك السلاح، بل تصنعه وتصدره وتطوره.

خالد طنطاوى مجلس النواب السيسي إيديكس

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

سرطان المعدة

