رئيس العربية للتصنيع: مصر تنضم لسلاسل الإمداد العالمية للطيران في إيديكس

كشف اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن أبرز ملامح مشاركة الهيئة في معرض الصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»، معلنًا انضمام مصر رسميًا إلى سلاسل الإمداد العالمية لشركات الطيران الفرنسية الكبرى، في خطوة تعكس التقدم المتسارع للصناعة الوطنية.

وقال عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير القطاع الصناعي بشقيه المدني والعسكري، مؤكدًا أن العربية للتصنيع تضع على رأس أولوياتها توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق مكونات التصنيع المحلي.

18 منتجًا دفاعيًا جديدًا لأول مرة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن جناح العربية للتصنيع في المعرض يضم 57 منتجًا متنوعًا، بينها 18 منتجًا جديدًا يُعرض للمرة الأولن ىوتشمل أبرز الابتكارات التي تم الكشف عنها: عربات مدرعة مطوّرة، وأنظمة غير مأهولة (روبوتات أرضية)، و3 طرازات جديدة من الطائرات المسيّرة، إلى جانب منظومة متكاملة لمواجهة الطائرات بدون طيار (Anti-drone).

وأوضح أن هذه المنتجات تأتي في إطار خطة شاملة لرفع قدرات التصنيع العسكري المصري وتعزيز مكانته على خريطة الصناعات الدفاعية العالمية.