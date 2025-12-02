قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
الدوري السعودي يعود لملاحقة محمد صلاح .. صفقة الـ500 مليون تعود للحياة
نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه
عرضة للهجوم .. ترامب يهدد الدول المتورطة في تهريب المخدرات لأمريكا
عطل فني بالخط الثاني للمترو يؤثر على الحركة بالاتجاهين
تخلى عن جزء من مكاسبه.. تراجع سعر الذهب في الأسواق
حادث غير أخلاقي جديد ضد أطفال في مدرسة دولية بالإسكندرية | تفاصيل صادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لنشات بحرية مسيرة وفرقاطات وربات قتالية.. حضور قوي لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بمعرض إيديكس 2025| صور

اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
محمد إبراهيم

تستمر فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة لمعرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2025 والذي يقام في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر بأرض المعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

كان لـ "صدى البلد" جولة داخل جناح جهاز الصناعات والخدمات البحرية في معرض إيديكس 2025.

والجهاز هو أحد أجهزة وزارة الدفاع ، وتم تأسيسه وفقاً للقرار الجمهوري رقم 204 لعام 2003 وله شخصية إعتبارية ومركزه مدينة الإسكندرية، ويساهم الجهاز من خلال أنشطته المختلفة في تنمية الإقتصاد في مجال الصناعات والخدمات البحرية بكافة أنواعها سواء بمعرفته مباشرة أو بواسطة الشركات التابعة له أو التي يتم إنشاؤها أو المشاركة بها أو من خلال وحدات إنتاجية أخرى يتصل نشاطها بنشاط الجهاز وشركاته لتحقيق أهدافه وتنمية موارده.

جهاز الصناعات والخدمات البحرية

ويقوم جهاز الصناعات والخدمات البحرية بالأنشطة ببناء السفن وإصلاح السفن وتوريد وتشغيل وتأجير واستئجار جميع أنواع سفن الخدمات البحرية والخدمات والتوريدات اللازمة لمنصات وحقول البترول والغاز كذلك تقديم الدعم اللوجيستى لجميع الوحدات البحرية والقيام بأعمال إنشاء وإصلاح وصيانة الأرصفة البحرية والموانىء والممرات الملاحية وأعمال التكريك والمسح البحرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية والقيام بأعمال الغطس والإنقاذ وأعمال اللحام والأعمال الفنية تحت الماء ووالإستشارات البحرية.

ويقوم الجهاز بإدارة مجموعة من الشركات الخاصة ببناء وإصلاح السفن وتقديم جميع خدمات النقل البحري والنهري ، حيث يتبعه حالياً 4 شركات، هى الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن وشركة ترسانة الإسكندرية وشركة تريمف للنقل البحرى وشركة النيل الوطنية للنقل النهرى.

شركة ترسانة الإسكندرية

أحد شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية هي شركة ترسانة الإسكندرية، التابعة للقوات البحرية المصرية، و حققت عبر تاريخها قفزات صناعية ترقى إلى أعلى المستويات والمعدلات العالمية في بناء السفن التجارية والحربية.، وكانت الشركة سباقة في التصنيع الحربي المشترك، والتي كانت إحدى ثمارها تصنيع الفرقاطات البحرية "جوويند"، بالاشتراك مع الجانب الفرنسي والفرقاطة، الشبحية ميكو A200 مع الجانب الألماني.

جناح جهاز الصناعات والخدمات البحرية

و‏شهد جناح جهاز الصناعات والخدمات البحرية نقل ونوعية من حيث من حيث المعروضات والمنتجات العسكرية داخل معرض إيديكس 2025، ، حيث ‏شارك الجهاز بعشرات المنتجات منهم سبعة منتجات حديثة بالشراكة مع شركات أجنبيةـ والتي من أبرزها لنش المرور الساحلي Swift 28 وهو لانش عالي السرعة مخصص للعمليات الساحلية والمراقبة وتأمين المناطق البحرية كذلك الرب القتالي Rafal 1200 المخصص للعمليات الخاصة السريعة والذي يتمتع بقدرة عالية على المنورة والانتشار وكذلك القارب المطاطي 470 وهو رب قتالي عملياتي خفيف يستخدم في الدوريات الخفيفة والإنقاذ.

كما شملت القطع البحرية المعروضة تطورا كاملا لأنظمة الملاحة والاتصالات حيث قدمت ترسانة شركة الإسكندرية برنامج متكاملا لتطوير الوحدات القديمة يشمل تحديث أنظمة الملاحة ورفع كفاءة الاتصالات وتطوير التسليح وتحسين التجهيزات الداخلية، كما قدمت شركة ترسانة الإسكندرية لنش BV43  الذي يمثل إضافة قوية لتأمين السواحل المصريةk ونظامه مزود بمدفع 30 ملم يتم التحكم فيه عن بعد وقادر على حمل رشاشات.

اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001

ومن بين المنتجات التي تم عرضها خلال جناح جهاز الصناعات والخدمات البحرية في معرض إيديكس 2025، اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001، وهو تصميم محلي بالكامل مع نسبة مكوّن مصري وصلت لـ 70%، ومجهز بمنصة تحكم بالأسلحة عن بعد Eagle-2، كما تنتج المنصة محلياً بالتعاون مع شركة Escribano الإسبانية.، كما يعمل اللنش كمنظومة بحرية ذكية غير مأهولة.

ويقوم اللنش بمراقبة وتأمين السواحل بدون طاقم بشري، وقادر على الاشتباك المباشر باستخدام الأسلحة المدمجة، ولديه القدرة على تحكم كامل عن بُعد مع أنظمة استشعار متطورة. 

اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001

كما شملت معروضات الجناح نماذج للعديد من المنتجات المتنوعة ما بين الفرقاطات والقاطرات ولنشات الإنقاذ ولنشات المرور الساحلي والربات القتالية. 

 

ويسعى جهاز الصناعات والخدمات البحرية إلى الاستثمار في مشروعات جديدة في مجال الإنشاءات البحرية وخدمات اللوجستيات البحرية بالإضافة إلى الاستثمار في إنشاء وتطوير الموانئ وإدارتها.

يذكر أن معرض إيديكس 2025 يضم عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.

معرض إيديكس معرض إيديكس 2025 إيديكس 2025 إيديكس القوات المسلحة جهاز الصناعات والخدمات البحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فصل معلم بمدرسة في السويس لقيامه بتقبيل تلميذ ابتدائي بطريقة غير لائقة

عبوة زيت جديدة في التموين

بعد طرح عبوة جديدة.. كم زجاجة زيت للفرد على التموين؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

الاحتلال الإسرائيلي يخطط لهدم منازل فلسطينية لشق مسار جدار عازل في الأغوار

مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

اليوم الوطني الإماراتي

فنون وألعاب نارية بكورنيش أبو ظبي احتفالا بـ العيد الوطني للإمارات .. صور

بالصور

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

لنشات بحرية مسيرة وفرقاطات وربات قتالية.. حضور قوي لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بمعرض إيديكس 2025| صور

اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001

شيري تيجو 9 تخضع لاختبارات أمان قاسية تشمل انقلابا كاملا بزاوية 180 درجة

 Tiggo 9
 Tiggo 9
 Tiggo 9

فيديو

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: جيل Z .. إلى أين يقود أفريقيا ؟

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

المزيد