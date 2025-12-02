لنشات بحرية مسيرة وفرقاطات وربات قتالية.. حضور قوي لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بمعرض إيديكس 2025| صور

تستمر فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة لمعرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2025 والذي يقام في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر بأرض المعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

كان لـ "صدى البلد" جولة داخل جناح جهاز الصناعات والخدمات البحرية في معرض إيديكس 2025.

والجهاز هو أحد أجهزة وزارة الدفاع ، وتم تأسيسه وفقاً للقرار الجمهوري رقم 204 لعام 2003 وله شخصية إعتبارية ومركزه مدينة الإسكندرية، ويساهم الجهاز من خلال أنشطته المختلفة في تنمية الإقتصاد في مجال الصناعات والخدمات البحرية بكافة أنواعها سواء بمعرفته مباشرة أو بواسطة الشركات التابعة له أو التي يتم إنشاؤها أو المشاركة بها أو من خلال وحدات إنتاجية أخرى يتصل نشاطها بنشاط الجهاز وشركاته لتحقيق أهدافه وتنمية موارده.

جهاز الصناعات والخدمات البحرية

ويقوم جهاز الصناعات والخدمات البحرية بالأنشطة ببناء السفن وإصلاح السفن وتوريد وتشغيل وتأجير واستئجار جميع أنواع سفن الخدمات البحرية والخدمات والتوريدات اللازمة لمنصات وحقول البترول والغاز كذلك تقديم الدعم اللوجيستى لجميع الوحدات البحرية والقيام بأعمال إنشاء وإصلاح وصيانة الأرصفة البحرية والموانىء والممرات الملاحية وأعمال التكريك والمسح البحرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية والقيام بأعمال الغطس والإنقاذ وأعمال اللحام والأعمال الفنية تحت الماء ووالإستشارات البحرية.

ويقوم الجهاز بإدارة مجموعة من الشركات الخاصة ببناء وإصلاح السفن وتقديم جميع خدمات النقل البحري والنهري ، حيث يتبعه حالياً 4 شركات، هى الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن وشركة ترسانة الإسكندرية وشركة تريمف للنقل البحرى وشركة النيل الوطنية للنقل النهرى.

شركة ترسانة الإسكندرية

أحد شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية هي شركة ترسانة الإسكندرية، التابعة للقوات البحرية المصرية، و حققت عبر تاريخها قفزات صناعية ترقى إلى أعلى المستويات والمعدلات العالمية في بناء السفن التجارية والحربية.، وكانت الشركة سباقة في التصنيع الحربي المشترك، والتي كانت إحدى ثمارها تصنيع الفرقاطات البحرية "جوويند"، بالاشتراك مع الجانب الفرنسي والفرقاطة، الشبحية ميكو A200 مع الجانب الألماني.

جناح جهاز الصناعات والخدمات البحرية

و‏شهد جناح جهاز الصناعات والخدمات البحرية نقل ونوعية من حيث من حيث المعروضات والمنتجات العسكرية داخل معرض إيديكس 2025، ، حيث ‏شارك الجهاز بعشرات المنتجات منهم سبعة منتجات حديثة بالشراكة مع شركات أجنبيةـ والتي من أبرزها لنش المرور الساحلي Swift 28 وهو لانش عالي السرعة مخصص للعمليات الساحلية والمراقبة وتأمين المناطق البحرية كذلك الرب القتالي Rafal 1200 المخصص للعمليات الخاصة السريعة والذي يتمتع بقدرة عالية على المنورة والانتشار وكذلك القارب المطاطي 470 وهو رب قتالي عملياتي خفيف يستخدم في الدوريات الخفيفة والإنقاذ.

كما شملت القطع البحرية المعروضة تطورا كاملا لأنظمة الملاحة والاتصالات حيث قدمت ترسانة شركة الإسكندرية برنامج متكاملا لتطوير الوحدات القديمة يشمل تحديث أنظمة الملاحة ورفع كفاءة الاتصالات وتطوير التسليح وتحسين التجهيزات الداخلية، كما قدمت شركة ترسانة الإسكندرية لنش BV43 الذي يمثل إضافة قوية لتأمين السواحل المصريةk ونظامه مزود بمدفع 30 ملم يتم التحكم فيه عن بعد وقادر على حمل رشاشات.



اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001

ومن بين المنتجات التي تم عرضها خلال جناح جهاز الصناعات والخدمات البحرية في معرض إيديكس 2025، اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001، وهو تصميم محلي بالكامل مع نسبة مكوّن مصري وصلت لـ 70%، ومجهز بمنصة تحكم بالأسلحة عن بعد Eagle-2، كما تنتج المنصة محلياً بالتعاون مع شركة Escribano الإسبانية.، كما يعمل اللنش كمنظومة بحرية ذكية غير مأهولة.

ويقوم اللنش بمراقبة وتأمين السواحل بدون طاقم بشري، وقادر على الاشتباك المباشر باستخدام الأسلحة المدمجة، ولديه القدرة على تحكم كامل عن بُعد مع أنظمة استشعار متطورة.

كما شملت معروضات الجناح نماذج للعديد من المنتجات المتنوعة ما بين الفرقاطات والقاطرات ولنشات الإنقاذ ولنشات المرور الساحلي والربات القتالية.

ويسعى جهاز الصناعات والخدمات البحرية إلى الاستثمار في مشروعات جديدة في مجال الإنشاءات البحرية وخدمات اللوجستيات البحرية بالإضافة إلى الاستثمار في إنشاء وتطوير الموانئ وإدارتها.

يذكر أن معرض إيديكس 2025 يضم عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.