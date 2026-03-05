قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إصابة 4 طلاب في حادث تصادم دراجتين بخاريتين وسيارة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الطريق السريع أمام مدخل قرية البلابيش المستجدة بدائرة مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج حادث تصادم، أسفر عن إصابة 4 طلاب بإصابات متفرقة بالجسم، عقب اصطدام موتوسيكلين بسيارة ملاكي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي بوصول أربعة طلاب مصابين بإصابات متفرقة، ادعاء حادث تصادم على الطريق السريع أمام مدخل قرية البلابيش المستجدة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين موتوسيكلين وسيارة على الطريق السريع، ما أسفر عن إصابة كل من أحمد ف.ع.ع، 19 عامًا، طالب ومقيم بقرية البلابيش المستجدة، مصابًا بكدمة وسحجات بالساق اليسرى وسحجات باليد اليسرى، ومحمد ي.ر.ح، 17 عامًا، طالب ومقيم بذات القرية، مصابًا بجرح رضي أسفل العين اليسرى وكدمة متورمة بالساق اليمنى.

كما أسفر الحادث عن إصابة مروان ف.ع، 18 عامًا، طالب ومقيم بقرية البلابيش المستجدة، بكدمة بالساق اليسرى والفخذ الأيسر وسحجات بالقدم اليسرى، إلى جانب إصابة محمد س.م.ع، 19 عامًا، طالب ومقيم بذات الناحية، بكدمة متورمة بالساعد الأيمن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي، حيث تم استقبالهم داخل قسم الطوارئ وتقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة لهم، فيما أكد الفريق الطبي استقرار حالتهم الصحية، وتم خروجهم عقب تلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة ووقوع تصادم مفاجئ بين المركبات، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية ومنع حدوث أي تكدسات بالطريق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج دار السلام تصادم

