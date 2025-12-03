قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
وصلوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
وزير الصحة يبحث مع وفد سعودي توطين تصنيع الدواء وتوسيع البرامج الصحية
بالصور

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
أسماء عبد الحفيظ

تتعرض كثير من السيدات لموقف مزعج وهو سقوط كمية زائدة من الملح في الطعام سواء أثناء الطهي أو في الخطوة الأخيرة قبل التقديم وفي اللحظة نفسها يحدث ارتباك شديد لأن الملح الزائد قادر على إفساد طعم أي وصفة مهما كانت مكوناتها مميزة ولكن الخبر الجيد أن هناك مجموعة من الحيل البسيطة التي تنقذ أي أكلة من الطعم المالح وتعيد إليها توازن النكهة دون أن يلاحظ أحد أن هناك خطأ حدث أثناء الطهي.

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة 

وتعد هذه الحيل من أسرار المطبخ التي تعتمد عليها المحترفات في المطاعم الكبيرة وقد أثبتت نجاحها في مختلف أنواع الأكلات، كشفت عنها الشيف سلمى الحافظ.

إضافة البطاطس لإمتصاص الملوحة الزائدة

تعتبر البطاطس من أشهر الطرق المستخدمة لعلاج الملح الزائد لأنها تمتلك قدرة طبيعية على امتصاص الملوحة فحين يتم تقطيع حبة بطاطس إلى نصفين أو شرائح متوسطة الحجم ووضعها داخل الأكلة وتركها تغلي لمدة عشر دقائق تبدأ البطاطس في امتصاص جزء كبير من الملح وتعود النكهة إلى توازنها من جديد وتصلح هذه الطريقة مع المحشي والطواجن والشوربات والصلصات وتتميز بأنها لا تغير طعم الأكلة الأصلي وتبقى البطاطس مجرد أداة سحرية لإنقاذ الموقف ويمكن إزالتها قبل التقديم

إضافة الماء أو المرق دون الإضرار بقوام الطبخة

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة 

في بعض الأحيان يكون الحل المثالي هو تخفيف الملوحة بزيادة كمية السائل خاصة إذا كانت الأكلة من نوع الشوربة أو الصلصة أو الكشري وعند إضافة الماء أو المرق يجب أن يكون الأمر تدريجيا حتى لا تفقد الوصفة قوامها المثالي ويمكن دائما ترك الطبخة تغلي قليلا بعد إضافة السائل حتى تتجانس المكونات من جديد وتستعيد رائحتها وطعمها وهذه الطريقة من أكثر الحلول التي يستخدمها الشيفات لأنها سريعة ومضمونة النتائج

السكر والليمون لتعديل الطعم واستعادة التوازن

تستخدم المطاعم هذه الحيلة باستمرار لأن الملح الزائد لا يحتاج دائما إلى تخفيف بل يحتاج إلى توازن في الطعم وعندما تكون الأكلة شديدة الملوحة يمكن إضافة كمية صغيرة للغاية من السكر أو عصير الليمون أو الاثنين معا والهدف هنا ليس إعطاء طعم جديد للطعام ولكن خلق حالة من التوازن بين النكهات مما يجعل الملح أقل حدة ويعود الطعم إلى وضع طبيعي وتناسب هذه الطريقة أكلات اللحوم والدجاج والصوصات الثقيلة كما أنها طريقة فعالة في أكلات البحر

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة 

زيادة كمية المكونات الأساسية

إذا كانت الأكلة عبارة عن خضار أو لحم أو أرز يمكن إنقاذها بسهولة من خلال إضافة كمية إضافية من نفس المكونات فمثلا إذا كان المحشي مالحا يمكن زيادة كمية الخلطة أو إضافة أرز غير مطهي وإذا كانت طاجن الخضار شديد الملوحة يمكن زيادة كمية الخضروات نفسها وهذه الطريقة تعتبر الأفضل في الأكلات التي تعتمد على مكونات ثابتة وليس على السوائل فقط وفي النهاية يحصل الشخص على كمية أكبر من الطعام بطعم مضبوط

استخدام منتجات الألبان لتعديل الملوحة في الأكلات الكريمية

هناك نوعيات من الأكلات مثل المكرونة بالصوص الأبيض أو الدجاج بالكريمة تحتاج إلى حيلة مختلفة لأن إضافة الماء قد يفسد القوام وفي هذه الحالة يكون الحل هو إضافة الحليب أو الكريمة أو ملعقة كبيرة من الزبادي لأن هذه المكونات قادرة على امتصاص الملح الزائد وفي نفس الوقت تحافظ على قوام الوصفة بل تعطيها قواما أغنى وطعما أطيب وهذه الطريقة تستخدم كثيرا في المطاعم التي تقدم أكلات كريمية لأنها سريعة وتعطي نتيجة ممتازة

الملح كمية زائدة من الملح في الطعام كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة البطاطس الأكلات السكر والليمون الألبان منتجات الألبان

