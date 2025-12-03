قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد بنداري: محافظة سوهاج شهدت كثافة انتخابية بالخارج ونتابع بالداخل

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
البهى عمرو

أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك متابعة مستمرة لعملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى، وأنه يتم حل أي شكوى تأتي، وأن التنسيق يتم بين اللجان وبين مدرية الأمن والمحافظة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال متابعة العملية الانتخابية، أن محافظة سوهاج بها كثافة تصوير، وأن جولة الإعادة في الخارج كان هناك اقبال وكثافة كبيرة باللجان.

وأضاف أن أي صحفي يحمل كارت المتابعة يجب تسهيل المهامة له من السادة مسؤولي اللجان، لآن هناك بعض الشكاوي من بعض القنوات والصحف.

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ عقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمر صحفيا لمتابعة سير العملية الانتخابية بالدوائر الملغاة من الجولة الأولى بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب بالداخل.

وتابعت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة اللجان الفرعية التي فتحت أبوابها داخل جمهورية مصر العربية أبوابها للتصويت فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات، اليوم الأربعاء والإعادة بالدائرة الثانية بمركز أطسا بالفيوم وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث يتم التصويت يومي الاربعاء والخميس فى الداخل.
«وأكدت الهيئة أنه على الناخبين فى الدوائر الـ19 التي ألغتها الهيئة يجب التوجه الى اللجان اليوم من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء

وتتمثل هذه الدوائر فى الآتي:
الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة
الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا
الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص
الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي
الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت
الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج
الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم
الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة
الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهط
الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا
الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة
الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام
الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور
الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص
الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود
الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول
الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح
الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم
الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي
والإعادة بين المرشحين في الدائرة الثانية مركز أطسا بمحافظة الفيوم.

