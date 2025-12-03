بعد التعادل مع الكويت.. التابعي: مباراة الأردن والإمارات نقطة تحول لمصر

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب الكويت قدم أداءً مميزًا وحماسيًا أمام مصر، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا محفزين لمواجهة منتخب كبير مثل مصر.

ورغم ذلك، توقع التابعي أن المنتخب الكويتي سيواجه صعوبة أمام الإمارات في المباراة المقبلة.

وقال التابعي، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة CBC، إن المدير الفني للمنتخب المصري، حلمي طولان سيعقد محاضرة قوية بعد التعادل مع الكويت، مؤكدًا أن هذه المباراة قد تكون نقطة تحول كبيرة في أداء الفريق قبل مواجهتي الأردن والإمارات.



كما أعرب عن استغرابه من اعتراض محمد شريف على استبداله، مؤكدًا أن هذا السلوك غير معتاد ولا يُقبل بالنسبة له كمدرب.

وأشاد بمروان حمدي، واصفًا إياه بالمكسب الكبير للمنتخب، لكنه أشار إلى أن العصبية قد تؤثر أحيانًا على أدائه.

واختتم التابعي بالتأكيد على أهمية التعامل السليم مع الضغوط النفسية وتوجيه اللاعبين بشكل صحيح، معتبرًا أن هذه العوامل ستكون حاسمة في تحقيق الانتصارات المقبلة.