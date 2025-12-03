موقف منتخب مصر في كأس العرب بعد التعادل أمام الكويت.. فيديو

أكد الناقد الرياضي إسلام فؤاد أن تعادل المنتخب الوطني في مباراة أمس، الثلاثاء، كان مخيبا للآمال، رغم أن المواجهة كانت تُوصف بأنها سهلة، موضحًا أن المنتخب أضاع كمًا هائلًا من الفرص التي كانت كفيلة بحسم النتيجة بـ 3 أو 4 أهداف على الأقل، مشيرًا إلى أن غياب التوفيق وافتقاد المهاجم الصريح القادر على إنهاء الهجمات كانا السبب الأبرز وراء التعثر.

وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المنتخب ظهر بشكل جيد داخل الملعب، لكن الإجهاد الذي تعرضت له العناصر الأساسية خلال مشاركاتها القارية والمحلية أثر على الأداء العام، موضحًا أن بعض اللاعبين كانوا قادرين على صناعة الفارق لو شاركوا منذ البداية، وعلى رأسهم مروان حمدي الذي غير شكل الفريق بعد نزوله وكان سبباً في الحصول على ضربة الجزاء.

وأضاف أن التعادل قد يكون دافعًا للمنتخب نحو تصدر المجموعة، مشيراً إلى أن مواجهتي الأردن والإمارات ستكونان في غاية الصعوبة، خصوصاً بعد الإنجاز التاريخي للمنتخب الأردني بالتأهل إلى كأس العالم، لكنه يؤكد ثقته في قدرة المنتخب على الوصول إلى المربع الذهبي في البطولة.

وأوضح أن اتحاد الكرة مطالب باتخاذ قرارات حاسمة تشبه ما جرى في بطولة أمم أفريقيا 2006 عندما تم إيقاف ميدو بعد واقعة خلافه مع حسن شحاتة، مؤكداً أنه لا يجوز لأي لاعب مهما كان اسمه أن يتجاوز المدرب أو يفتعل مشهداً سلبياً يضر بالمنتخب.