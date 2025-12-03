قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رؤساء اللجان: الأمور تسير بشكل طبيعي وانتظام كامل في سير العملية الانتخابية
أحمد بنداري: محافظة سوهاج شهدت كثافة انتخابية بالخارج ونتابع بالداخل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

موقف منتخب مصر في كأس العرب بعد التعادل أمام الكويت.. فيديو

منتخب مصر
منتخب مصر
البهى عمرو

أكد الناقد الرياضي إسلام فؤاد أن تعادل المنتخب الوطني في مباراة أمس، الثلاثاء، كان مخيبا للآمال، رغم أن المواجهة كانت تُوصف بأنها سهلة، موضحًا أن المنتخب أضاع كمًا هائلًا من الفرص التي كانت كفيلة بحسم النتيجة بـ 3 أو 4 أهداف على الأقل، مشيرًا إلى أن غياب التوفيق وافتقاد المهاجم الصريح القادر على إنهاء الهجمات كانا السبب الأبرز وراء التعثر.

وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المنتخب ظهر بشكل جيد داخل الملعب، لكن الإجهاد الذي تعرضت له العناصر الأساسية خلال مشاركاتها القارية والمحلية أثر على الأداء العام، موضحًا أن بعض اللاعبين كانوا قادرين على صناعة الفارق لو شاركوا منذ البداية، وعلى رأسهم مروان حمدي الذي غير شكل الفريق بعد نزوله وكان سبباً في الحصول على ضربة الجزاء.

وأضاف أن التعادل قد يكون دافعًا للمنتخب نحو تصدر المجموعة، مشيراً إلى أن مواجهتي الأردن والإمارات ستكونان في غاية الصعوبة، خصوصاً بعد الإنجاز التاريخي للمنتخب الأردني بالتأهل إلى كأس العالم، لكنه يؤكد ثقته في قدرة المنتخب على الوصول إلى المربع الذهبي في البطولة.

وأوضح أن اتحاد الكرة مطالب باتخاذ قرارات حاسمة تشبه ما جرى في بطولة أمم أفريقيا 2006 عندما تم إيقاف ميدو بعد واقعة خلافه مع حسن شحاتة، مؤكداً أنه لا يجوز لأي لاعب مهما كان اسمه أن يتجاوز المدرب أو يفتعل مشهداً سلبياً يضر بالمنتخب.

منتخب مصر كأس العرب الكويت المنتخب الوطني

صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور

لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

