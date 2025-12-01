قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء: الآثار وسيلة لدراسة تاريخ الأمم السابقة والتعرف على علومهم
ترامب: يجب أن تحافظ إسرائيل على حوار حقيقي مع سوريا
الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وشبورة كثيفة تبدأ فى هذا التوقيت
متى تصبح زينة المرأة مخالفة شرعا؟.. أمين الإفتاء تحدد الضابط الشرعي
الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية ولم يتم إخطارنا بوجود أي تجاوزات
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
بعد عدم ضمه.. أول تعليق من دونجا على قائمة المنتخب الوطني

دونجا
دونجا
منار نور

وجه نبيل عماد دونجا رسالة الي منتخب مصر بعد إعلان القائمة الأولية للمنتخب في كاس الأمم الأفريقية.

ونشر دونجا عبر حسابه الشخصي  إنستجرام صورة للمنتخب وعلق قائلا : كل التوفيق للمنتخب الوطني والجهاز الفني واللاعبين

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن ، قائمة  للاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من ٢١ ديسمبر حتى ١٨ يناير المقبل.


وأعلن العميد حسام حسن قائمة المنتخب الوطني وجاءت كالتالي :
‏محمد الشناوي ‏أحمد الشناوي ‏مصطفي شوبير ‏محمد صبحـي

‏محمد هاني  ‏أحمد عيــد ‏رامي ربيعة  ‏خالد صبحي  ‏ياسر إبراهيم  ‏محمد إسماعيل ‏حسام عبد المجيد ‏محمد حمدي ‏أحمد فتوح

‏مروان عطيـة ‏حمدي فتحي ‏مهند لاشيـن ‏محمود صابر  ‏محمد شحاته ‏إمام عاشور ‏أحمد سيد زيزو ‏محمود تريزيجيه ‏إبراهيم عادل ‏مصطفي فتحي ‏عمر مرموش ‏محمد صلاح

