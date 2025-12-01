بعد عدم ضمه.. أول تعليق من دونجا على قائمة المنتخب الوطني

وجه نبيل عماد دونجا رسالة الي منتخب مصر بعد إعلان القائمة الأولية للمنتخب في كاس الأمم الأفريقية.

ونشر دونجا عبر حسابه الشخصي إنستجرام صورة للمنتخب وعلق قائلا : كل التوفيق للمنتخب الوطني والجهاز الفني واللاعبين

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن ، قائمة للاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من ٢١ ديسمبر حتى ١٨ يناير المقبل.



وأعلن العميد حسام حسن قائمة المنتخب الوطني وجاءت كالتالي :

‏محمد الشناوي ‏أحمد الشناوي ‏مصطفي شوبير ‏محمد صبحـي

‏محمد هاني ‏أحمد عيــد ‏رامي ربيعة ‏خالد صبحي ‏ياسر إبراهيم ‏محمد إسماعيل ‏حسام عبد المجيد ‏محمد حمدي ‏أحمد فتوح

‏مروان عطيـة ‏حمدي فتحي ‏مهند لاشيـن ‏محمود صابر ‏محمد شحاته ‏إمام عاشور ‏أحمد سيد زيزو ‏محمود تريزيجيه ‏إبراهيم عادل ‏مصطفي فتحي ‏عمر مرموش ‏محمد صلاح